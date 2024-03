Severina se fotografirala u hotelu, a pratitelji primijetili jednu zanimljivu stvar na njezinom mobitelu

charles bukowski

Trideset godina od smrti pisca i pjesnika koji je literarno "proslavio" pijančevanje, seks i urbanu sirotinju

Bukowski je bio oštar na peru. "Budi grub s grubima, budi glup s glupima, grubi i glupi su isti: njima ništa ne možeš učiniti; jedino oni mogu, i učinit će, izvjesne stvari tebi", zapisao je. I ovo: "Revolucija zvuči vrlo romantično, znaš. ali nije. To su krv i crijeva i ludost; to su ubijeni klinci na cesti, klinci koji ne shvaćaju koji se to kurac događa... Prije nego što se umiješaš, ustanovi gdje je razum, i gdje će razum biti kad sve to završi".