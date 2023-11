Severina otkrila dosad neviđeni talent, imitirala Lepu Brenu i Josipu Lisac pa nasmijala cijeli studio

Prošle subote gledatelji su imali prilike vidjeti još jednu uzbudljivu audicijsku emisiju "Superstara" u kojoj su svoj talent pokazali brojni kandidati, ali nije za njima zaostala ni Severina. Naime, pjevačica koja sjedi u žiriju ovog showa otkrila je svoj dosad skriveni talent. Pokazala je svoje imitatorske sposobnosti te je odglumila Josipu Lisac i Lepu Brenu. Naime, Marko Vukmanović iz Bjelovara žiriju je otkrio da se bavi imitacijom pa je imitirao Zdravka Mamića.

"Josipa bi te zamolila da kažeš nešto o Zdravku Mamiću, bila bi presretna", kazala je Severina imitirajući Josipu. "Čovječe, pa ljubavi moja, pa ti ljubavi, Josipa moja, meni najdraža pjevačica, razumiješ", odgovorio je Marko na njezinu imitaciju i nasmijao članove žirija.

Tonči Huljić je onda rekao Severini da se Marku obrati glasom Lepe Brene. Video u kojemu imitira Lepu Brenu danas je objavila na svojim društvenim mrežama.

"Ja sam počela kao rock and roll pevačica i onda se desilo da je moj menadžer došao i rekao: 'Breno ti moraš da pevaš za široke narodne mase.' Tako da sam ja postala i biznis woman i pevačica. Šta si ti?", rekla je Severina imitirajući Lepu Brenu i oduševila sve u studiju.

Marko je protom imitirao Arnolda Schwarzenegger, a Tonči Huljić odmah je pogodio o kome se radi.

Podsjetimo, u prošloj epizodi Severina i Nika Turković napustile su studio zbog jednog natjecatelja. Naime, pred žiri je stao i 29-godišnji Kristian Josip Periš, po zanimanju trener i maser, no radi kao prodavač. Ispričao je i da je magistar kineziologije te da je radio i u reprezentaciji, ali i da je sam trenirao i bacao kuglu i disk kao junior. Za žiri je pripremio pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova". Izvedba ih nije posebno očarala, no Tonči Huljić mu je savjetovao da malo vježba pjevanje jer mu intonacija nije jača strana, no pohvalio ga je da ima klapski glas pa bi o tome mogao razmisliti, a Nika Turković se složila.

Nakon komentara, upitali su ga i o djelu koje sam piše, a tematika mu je vjera. Odnosno, rekao je da je počeo pisati modernu verziju 'Biblije'. Konkretno, rekao je da danas svi pišu "da si sam, neovisan o Bogu, a to mu se ne sviđa".

Severina ga je odmah upitala podržava li molitelje na Trgu. On je upitao što je to, a ona mu je objasnila: "Zalažu se da muškarac bude glava obitelji i da žena nema nikakvo pravo glasa".

- To se ne slažem. Slažem se da muškarac bude glava, ali.. - kazao je Kristian, a Filip Miletić mu je upao u riječ i dovršio: - ali žena je vrat! - kazao je i ispružio mu ruku.

Kristian je zatim objasnio detaljnije svoje stavove.

- Bog je prvo stvorio muškarca pa je onda shvatio da je nešto zeznuo pa je napravio ženu. Nema vam tu što smetati, muškarac mora biti glavni, ali žena ga mora testirati - kazao je Kristian, na što je Severina samo rekla: - Aj bok, nisi prošao. A taman sam ti mislila dat da prođeš. Ne može.

Nika mu je poručila da ih je malo uvrijedio. No, Filip i Tonči su se složili s njim.

- Mi ne moramo klečati zbog toga, ali se slažemo s tobom - kazao je Huljić. Nika je u tom trenu pružila ruku Severini i pitala ju da se dignu iz studija, što je ona i prihvatila. - Ćao, nemate više vratove, žao mi je, doviđenja - poručile su im cure na odlasku, a dečki su se samo smijali i dodali: - Ne treba nam. Pazite da vam štikle ne puknu!.

Dame su se na posljetku ipak vratile.

