Severina nakon koncerta: 'Rekli su mi moji iz osiguranja da nisam smjela dirati mikrofon, da me mogla struja ud'rit'

Severina je nastupom završila 56. Vinkovačke jeseni, a internetom se brzinom munje proširio video u kojem odbija kišobran od tjelohranitelja tijekom pljuska.

No, pjevačica je najnovijom objavom odlučila i sama otkriti još jedan detalj s koncerta.

"Rekli su mi moji iz osiguranja da nisam smjela dirati mikrofon, da me mogla struja ud'rit... Znala sam to, ali znala sam i da neće struja meni ništa. Otac mi je 30 godina radio u Elektrodalmaciji, valjda se to računa kod Boga" započela je pjevačica i nastavila:

"Osim toga, kit, što me nije ubilo, snagu mi je ulilo. Probali su mene ubiti i jači 'volti' pa vidi kako sjajim".

Severina je naglasila da se šali i upozorila pratitelje da ne pokušavaju kod kuće ono što je napravila te da je opasno.

"P.S. Zezam se. Ne pokušavajte ovo kod kuće... Ni na bini. Ni nigdje. Opasno je...", zaključila je Severina.

