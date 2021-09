VIDEO Pogledajte reakcije voditelja australske jutarnje emisije na potres od 5.8 po Richteru

Potres jačine 5.8 po Richterovoj ljestvici pogodio je Australiju, a australskog novinara i voditelja Michael Rowlanda i njegovog kolegu Tonyja Armstronga u studiju pred kamerama. Sve se u jednom trenu počelo tresti, a oni su zatečeni zbunjeno zastali. Probali su shvatiti o čemu se radi te što trebaju napraviti. "Potres je", čuo se glas u studiju. Zatim su zaključili da je to bio jak potres te da je najbolje napustiti studio te ustali.

Snimka njihove reakcije objavljena je na službenom Twitter profilu emisije 'News Breakfast', a video je podijeljen više od 2000 puta te je skupio više od 9000 lajkova.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve