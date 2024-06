Severina iskreno: Kada sam dobila tekst pjesme 'Otrove' nisam razumjela tekst

Pjesmu 'Aritmije' Jala Brat i Buba Corelli objavili su u sklopu albuma 'Goat season part two', a na ovoj pjesmi gošća im je Severina. O njihovoj dosadašnjoj suradnji pjevačica je pisala u novoj objavi na Instagramu i prisjetila se pjesme "Otrove" koju je prije sedam godina izvela s Jala Bratom.

- Prije sedam godina, šetala sam Zagrebom i dobila na WhatsApp pjesmu koju sam slušala cijeli dan, a nisam ništa razumjela tekst. Samo sam razumjela dio refrena, koji je glasio 'Otrove'. Kad sam se vratila kući, tražila sam od čovjeka koji mi je poslao pjesmu, jednog menadžera iz Njemačke, našeg bookera, da zamoli autora da mi pošalje i tekst. Do tada, slušala sam ju i dalje i nisam mogla vjerovati koliko je dobra. - napisala je Severina i dodala:

- I bez obzira što nisam razumjela tekst, odmah sam znala da ću ju (ot)pjevat. S tekstom, to je bio potpuni pogodak i tu počinje suradnja s Jala Bratom koji je poslije za mene napisao još nekoliko pjesama – 'Tutorial', 'Magija', 'Daleko ti kuća' i 'Halo'. Međutim, s 'Otrove' je započeo period divnog prijateljstva, koje se nastavilo do dan danas. Baš danas, želim sreću Jala Bratu i Buba Corelli, jer je upravo izašao njihov album 'Goat Season #2'. Jako mi je drago što sudjelujem na jednoj pjesmi, koja se zove 'Aritmije', jer mi je uvijek sreća i zadovoljstvo raditi s talentiranom mlađom "braćom". Znam da će i dalje biti najbolji, kao i do sada.

U komentarima joj je Jala Brat napisao: Hvala Seve za sve. U komentarima su se javili i obožavatelji koji ne skrivaju oduševljenje nastavkom suradnje Severine i Jala Brata. - Dobitna kombinacija. Najbolji trio. Dobar ritam. Vau Kraljice. Volimo te Seve - poručuju obožavatelji. Severina je prošle godine počastila svoje obožavatelje pjesmama s albuma Sorry. - Album je plesni pop album i namijenjen je svima koji vole zabavu, ples i sve što vole mladi. Zamišljen je bez patetike i pretencioznosti i uspjela sam – izjavila je Severina.