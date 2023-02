Serija 'Pad' bavi se najperspektivnijim glumcem Jugoslavije koji je nastrijelio dvojicu muškaraca

Dexter: Nova krv, Fox

Sjajna prilika da se podsjetimo 96 jezivih epizoda jedne od najoriginalnijih krimi-triler serija posljednjih godina. Morbidni alter ego forenzičara Dextera ispostavio se neobično pametnom idejom koja je potrajala cijelih osam sezona. Jasno, teško se moglo pronaći bolje od geometrijski pravilnog lica Michaela C. Halla koji je šapirografski utjelovio forenzičara koji je u slobodno vrijeme ubojica. Iako se ispočetka ideja serijskog ubojice sa savješću koji ne ubija nevine nego samo krive činila klišeiziranom, i više od nekoliko puta viđenom na ekranu, no Dexter je bio sve samo ne to. Reklo bi se kako je serija zaslužila i više od dva Emmyja, no možda ovaj nastavak popravi malo taj rezultat. Jer, "Dexter: Nova krv" opet je dobro ocijenjena serija gdje je očito kako se popularnost pomaknutog forenzičara proteže i izvan kruga redovitih fanova serije. Sada je radnja smještena deset godina nakon njegova nestanka u osvit uragana Laure pa je očito kako nije poginuo nego je sada u gradiću Iron Lake gdje se bavi nekakvim običnim poslom u jednom monotonom, ali kontroliranom životu. I to traje dok se u gradiću ne pojavi njegov sin, a taj prividan mir vraća mu i duhove prošlosti, sestru Debru čije sjećanje nikako ne jenja. Vidjet ćete kako će se serija razvijati više prema Dexterovu sinu Harrisonu, gdje je produkcija prepoznala veliki potencijal pa umjesto da sve završi još jednom miniserijom, bit će i druge sezone koja će biti usmjerena ponajviše prema Harrisonu. Ne pada li jabuka doista daleko od stabla, ostavljamo vama da otkrijete jer s novim Dexterom nećete izgubiti vrijeme.

Pad, RTL Premium

U vrhuncu konačnog raspada Jugoslavije, 1993. godine koja je bila ratno najintenzivnija, jedan je događaj obišao cijelu nekadašnju državu uspijevši potisnuti za kratko vrijeme i ratne vijesti. Jedan od najperspektivnijih glumaca nekadašnje Jugoslavije, Žarko Laušević, u podgoričkom je lokalu nasmrt nastrijelio dvojicu muškaraca. Bila je to gotovo nevjerojatna vijest o glumcu koji je bio popularna u svim dijelovima Jugoslavije, kod nas i dalje pamćen po "Oficiru s ružom". Laušević je morao i u zatvor, iz cijelog je tog njegovog iskustva stvorena i knjiga "Godina prođe, dan nikad", a po kojoj je sada napravljena i serija "Pad". Iako producenti serije tvrde kako se priča Pada samo labavo temelji na Lauševićevoj knjizi, pa je čak i ime glavnog lika promijenjeno, nema sumnje o kome i čemu se tu radi. Serija je oblikovana kao glumčeva refleksija na samog sebe, na tragičan događaj, zašto je do njega došlo, je li na kraju sve posljedica općih okolnosti koje su i njega i njegov okoliš stavile pod prevelik pritisak. Milan Marić i u ovoj je komornoj poluautobiografskoj drami izvrstan pa je valja potražiti na RTL-ovoj Premium platformi.

Prva dama, SkyShowtime

Osoba prve dame iznimno je bitna u društvu Sjedinjenih Država, daleko više nego u bilo kojoj drugoj državi. Doista, pa niti ne znamo kako se zove supruga Olafa Scholza, kamoli kako se zvala supruga Vladimira Putina, no svakako znamo da je supruga Baracka Obame Michelle. Ova serija govori upravo o ulogama prvih dama u američkoj politici, njihovom utjecaju na svoje muževe. Za neke od njih to smo znali, poput Michelle, ili Eleanor Roosevelt, no koliko je na svojeg muža Geralda utjecala Geraldine Ford, to nam je malo manje poznato. Ova ambiciozna serija govori upravo o ovim ženama koje tumače zaista poznate glumice poput Viole Davis, Michelle Pfeiffer i Gillian Anderson, dok su u ulogama muževa O-T Fagbenle, Kiefer Sutherland i pomalo zaboravljeni Aaron Eckhardt. Već ova imena dovoljna su garancija za gledanje ove serije koja može biti dobro rješenje za obitelj preko vikenda jer neminovno zahvaća i "muški" kao i "ženski" kut američke politike. Pa sjetimo se, zadnji ruski vođa koji je nosio pomirenje zapada i istoka imao je snažnu suprugu, Raisu Gorbačov.

