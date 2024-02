Publika želi opet vidjeti Let 3 na Euroviziji: Oni su imali baš eurovizijski nastup

Najveće iznenađenje prve polufinalne večeri Dore bila je Severina koja se na pozornici pojavila kada je Let 3 publici predstavljao svoju pjesmu "Baba Roga". Prije samog polufinala dala je do znanja kako je Let 3 i ove godine njezin favorit i ne čudi što je prihvatila poziv benda da im se pridruži na pozornici, a njihov nastup je većinu gledatelja oduševio i pokazali su to u komentarima na društvenim mrežama.

- Najbolji u prvom polufinalu. Nisam ni na tren posumnjala, svaka čast. Možeš misliti što hoćeš, može ti se sviđati ili ti biti užasno, ali ne možeš ni trepnuti 3 minute dok su na pozornici. Oni su imali baš eurovizijski nastup. Još malo poraditi na vokalnom dijelu i bili bi odlični. Volimo vas..do pobjede ekipa. Pobjednici. Legende. Bravo opet Let 3 i Seve šalju pozitivne i obećavajuće poruke s druge planete….Najljepše čestitke i puno uspjeha u svemu, samo ljubav i sve - mišljenje je dijela publike koja i ove godine vidi dečke iz Rijeka kao predstavnike na Euroviziji. Nakon nastupa Severina je objasnila zašto je prihvatila poziv Leta 3.

- Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Broztitutka. Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju. Na našoj planeti, na mojoj planeti gdje sam ja kraljica ljubavi i healthy societyja, mi ne znamo za hell, mi znamo samo za paradise. Došla sam s križoboljom u leđima, toga ima na našoj planeti, ali to ćemo isto izliječiti s ljubavlju. Hvala svima. - poručila je Severina.

Osim Leta 3 u finalu Dore ove nedjelje gledat ćemo i grupu Pavel, Vinka Ćemeraša, Eugena, Marija Battifiacu feat. Robert Ferlin, Stefany, Sašu Lozara i Lanu Mandarić.

