Sanja, Marinko i Zec pozivaju na veliko slavlje 55 godina omiljene grupe Novi fosili u zagrebačku Arenu!

Malo je glazbenih imena čije pjesme spajaju generacije kao one Novih fosila, a povodom obljetnice impresivnih 55 godina grupe, Sanja, Marinko i Zec pripremaju veliko slavlje u zagrebačkoj Areni u subotu 9. studenog ove godine.

- Presretni smo što možemo pozvati publiku na naš slavljenički koncert i to baš u zagrebačku Arenu! Pripremamo vam brojna iznenađenja, goste i prije svega odličan provod! Pridružite nam se i proslavite s nama ovih prekrasnih 55 godina Jedva čekamo i vidimo se 9.11. u Areni! - poručila je Sanja Doležal.

Na glazbenoj sceni nema puno onih koji su se oduprli mijeni vremena i trendova i koji su ostali omiljeni kod svih generacija. Upravo takvo rijetko ime su Novi fosili koji 2024.. godine slave impresivnih 55 godina postojanja. Mijenjali su se članovi benda, neki su nažalost prerano napustili ovaj svijet - omiljena pjevačica Đurđica Barlović, osnivač benda Slobodan Momčilović, bubnjar Nenad Šarić i nezaboravni Rajko Dujmić.

Glazba Novih fosila već 55 godina širi ‘dobre vibracije’ te su njihove pjesme poput "Da te ne volim", "Reci mi tiho", "Saša", "Šuti moj dječače plavi", "Sanja", "Košulja plava" i brojne druge postale hitovi za sva vremena. Danas, 55 godina nakon pokretanja benda Sanja, Marinko i Zec žele generacijama koje dolaze prenijeti svoju ostavštinu pa pozivaju sve da im se pridruže na slavlju glazbe, ljubavi, prijateljstva i uspomena.

U ovu unikatnu priču uključio se i GNK Dinamo kojeg uz grupu Novi fosili u vječnoj zagrebačkoj priči simbolički veže 'jedna košulja plava', a medijski sponzor koncerta je Večernji List.

Ulaznice su dostupne online na Entrio.hr i na svim ovlaštenim Entrio prodajnim mjestima. Djeca do 6 godina starosti ne plaćaju ulaznicu za sektor TRIBINA, VIP Loža i VIP Salon, no obvezna su biti u pratnji roditelja i sjediti roditelju u krilu. Djeca do 12 godina starosti ne plaćaju ulaznicu za sektor PARTER i VIP Stol L+D no obvezna su biti u pratnji roditelja koji ima važeću ulaznicu za označeni sektor. Za sve aktualne informacije pratite Facebook event.

