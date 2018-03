Samo deset dana do svjetskog plesnog spektakla Lord of the Dance

Kontinuirani dugogodišnji uspjeh internacionalne izvođačke trupe Lord of the Dance, najbolji je dokaz planetarne popularnosti irskog stepa, a 8.4.2018. baš će oni Zagrebu predstaviti najbolje od irskog folklora uz nevjerojatnu energiju, zapanjujuću uigranost, vrhunsku plesnu vještinu, i neviđenu scensku ekstravaganciju.

Foto: Promo

Lord of the Dance premijerno je prikazan na daskama veličanstvenog londonskog kazališta Coliseum prije dva desetljeća, a prije svega nekoliko godina doživio je spektakularnu preobrazbu u show još uzbudljiviji od originala, i to upravo pod redateljskom palicom fantastičnog Michaela Flatleya. Zagrebačka publika ima priliku svjedočiti plesnom spektaklu, koji još od praizvedbe u glasovitoj Wembley Areni 1998. drži svjetski rekord od 21 uzastopne rasprodane izvedbe.

Savršena mješavina glazbe i plesa dočarat će klasičnu priču čije tradicionalne vrijednosti ostaju relevantne u suvremenom kontekstu, a tome će pridonijeti i pregršt specijalnih efekata, rasvjeta, projekcijski ekrani najsuvremenije tehnologije te vrhunski akrobati svjetskog kalibra. U vješto osmišljenoj cjelini pretvorit će pred vašim očima glazbeno-plesnu predstavu u spektakl i doživljaj koji će se dugo pamtiti.

Foto: Promo

Nakon što je osvojio kazališne daske diljem svijeta, uključujući prestižne pozornice West End i Broadway, oborio rekorde box office-a i polučio ogromne uspjehe u SAD-u, Kanadi, Irskoj, Njemačkoj, Južnoj Africi, Australiji, Novom Zelandu i Meksiku, Lord of the Dance ovog proljeća ponovno će zadiviti Arenu Zagreb. Prepustite se čarobnom putovanju ispunjenom energijom i strašću. Ostat ćete bez daha, a potom još dugo prepričavati ono što ste doživjeli.

Ulaznice za Lord of the Dance 8.4.2018. u Areni Zagreb brzo “nestaju” iz sustava Eventim i zato, dok još stignete, ne propustite osigurati svoje putem linka ili u sustavu prodajnih mjesta Eventim. Nećete požaliti!