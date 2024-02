Sabina Tandara Knezović: Ako osvojim Ružu posvetila bih je samoj sebi. To je sve moj minuli rad

Televizijski prilozi, javljanja uživo, razgovori s gostima u informativnim emisijama poput Dnevnika kratke su forme od nekoliko minuta tijekom kojih gledatelj mora dobiti sve važne informacije i odgovore o temi koja se obrađuje, a iza tih nekoliko minuta stoje sati pripreme i snimanja. Zna to dobro i Sabina Tandara Knezović koja svakom svom zadatku pristupa profesionalno i uz puno pripreme, što se uvijek i vidi u njezinu radu i to prepoznaju gledatelji, a prepoznao je i naš žiri koji je Sabinu nominirao za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine.

Čestitke na nominaciji! Prošle godine također ste bili nominirani, je li vas iznenadila nominacija i ove godine i koliko vam znači sama nominacija?

Moram priznati da sam baš bila iznenađena. Uopće se nisam nadala da će se nominacija ponoviti drugu godinu zaredom. Iskreno, sve mi ovo pričinjava veliki stres, ali istodobno i veliko zadovoljstvo. U skupini sam s izuzetno vrijednim kolegama. I konkurencija mi je opet poprilično žestoka.

Po čemu ćete profesionalno pamtiti 2023. godinu, koji momenti, sugovornici, situacije su obilježile tu godinu?

Toliko je toga da uopće ne znam što bi posebno izdvojila. Možda rubriku "Razotkrivanje" koja je ulazila u privatni život političara. Ona je unijela veselje u moju inače ozbiljnu političku svakodnevicu.

Sljedeće godine obilježit će se i vaših 20 godina na Novoj TV, jeste li ikada dobili poslovnu ponudu s konkurentskih televizija i što to informativni program Nove TV ima da ste mu vjerni već dva desetljeća?

Naravno da je bilo ponuda s konkurentskih televizija i ne samo televizija, ali ja sam dijete Nove TV. Pola života sam tu. Tip sam osobe koja ne voli promjene. I ako mi nešto uđe pod kožu, teško se rastajem. Naravno da je bilo sjajnih, ali i onih ne baš tako blistavih trenutaka, ali to je kao i u privatnom životu. Ne odustaješ odmah na prvom zavoju.

Ove godine očekuje nas velika izborna godina, od izbora za Europski parlament, parlamentarnih izbora do predsjedničkih izbora, vi već dugo pratite rad Ureda predsjednika, Vlade te parlamentarnih stranaka, kakva predviđanja imate za ovu superizbornu godinu?

Superizborna godina za političkog novinara je adrenalin samo takav. Pred nama su brojni projekti i sigurno će profesionalno biti jako izazovno. Iz iskustva već otprilike mogu predvidjeti u kojem će smjeru sve završiti, ali ne bih se izjašnjavala da ne ispadne da nekome dajem vjetar u leđa.

Kako se u informativnom programu pripremate za sve navedene izbore, čeka vas, vjerujem dosta naporan tempo?

Imamo već viziju kako bi to sve trebalo izgledati, ali nećemo otkrivati detalje. Sve ćete vidjeti na vrijeme.

Analizirate li svoje intervjue, hvatate li se kasnije za glavu zbog nepostavljenih pitanja?

Naravno da nekad mislim da sam mogla i bolje. Užasno sam samokritična i sama za sebe najgora. Prije sam znala gledati intervjue, no sada to više ne radim. U principu već znam što sam mogla drugačije, a čime sam zadovoljna. Kako godine idu, stoički se nosiš s nezadovoljstvom. Prošlo je i ne možeš više promijeniti. Ali svaka greška čini te mudrijim za drugi put.

Sjećate li se svojeg prvog velikog novinarskog zadatka i kolika je bila trema uoči tog zadatka?

U televizijskom novinarstvu, kad misliš da si sve prošao i da te više ništa ne može iznenaditi, upravo se to dogodi. U mojoj karijeri bilo je puno prvih zadataka koji su mi pričinjavali stres. Od prvog priloga, prvog javljanja uživo, prvog intervjua, prve emisije… tu vam se svako malo nešto dogodi prvi put. Trema je i dan-danas prisutna, ne baš kao prvi put, ali i dalje je ponekad osjetim. I to je dobro. Kad srce počne lupati i adrenalin skoči, tad sam u punoj formi.

Gotovo da nema političara s naše političke scene s kojim niste razgovarali, mnoge ste "priveli" i u rubrici "Razotkrivanje" gdje smo upoznali i njihovu privatnu stranu, tko vas je od njih najviše iznenadio svojim interesima, hobijima i pričama izvan političkih voda?

Neki dan su me kolege zezali da je rubrika "Razotkrivanje" proročanska. Jedan od primjera je kad sam snimala aktualnog ministra Habijana i već ga tada pitala neke stvari koje su upravo sad bile u fokusu. O kadrovima kako trenira koje smo iskoristili sto puta da ne govorim. Jako me veseli ulaziti u taj njihov privatni dio života. Ali, priznajem, najdraže "Razotkrivanje" bilo mi je s Veljkom Kajtazijem. Toliko zabavno nije bilo ni s kim.

Što vam je profesionalno izazov koji još niste ostvarili; intervju s nekim svjetskim političarom ili možda vlastita informativna emisija?

Meni je svaki odrađeni dan jedan novi profesionalni izazov. A u životu se uvijek posloži onako kako bi trebalo. Tako da ne razmišljam ni o emisiji ni o nekim velikim intervjuima. Znala sam prije sanjati o intervjuu s Vladimirom Putinom, no iskreno, sad me to potpuno prošlo.

Ako osvojite Ružu, kome ćete je posvetiti, imate li neko mjesto koje čuvate za ovu statuu?

Sad ću biti posve iskrena. Posvetila bih je samoj sebi. To je sve moj minuli rad svih ovih godina. Puno odricanja, puno stresa, ali i puno ljubavi prema ovom izrazito zahtjevnom poslu. Ne razmišljam gdje ću je držati, to će moja Katija odrediti.

S kime planirate doći u HNK na dodjelu jubilarne Ruže koja slavi svoj 30. rođendan?

Ovom prilikom čestitam vam na okrugloj brojki koju slavi najdugovječnija i najprestižnija nagrada. Sa mnom će doći ekipa iz redakcije i navijati. Čut ćete ih.

