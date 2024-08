Roman se boji za svoje zdravlje: Želim biti dobar primjer svom sinu

Kad je bivši poluprofesionalni nogometaš Roman Husanović ozlijedio koljeno i prestao igrati nogomet, počeo je dobivati na kilaži. Slavonac ima 39 godina, dolazi iz Sarvaša i vozi autobus u Osijeku, a njegova najveća motivacija za prijavu u 'Život na vagi' su sin i supruga, koji su jako zabrinuti za njegovo zdravlje.

„Ne mogu više trčati i igrati nogomet, želim skinuti kilograme i živjeti zdravije. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog debelog čovjeka koji nije zadovoljan svojim izgledom. Bojim se za svoje zdravlje“, iskreno priznaje Roman koji ima veliki motiv uspjeti u gubljenju kilograma jer želi biti dobar primjer svome sinu. „Moj je junak moj sin zato što nikad ne odustaje od svojih snova“, ponosno kaže Roman i dodaje kako je njegova malena obitelj vesela, druželjubiva, složna i njegova najveća podrška u svakom trenutku, pa tako i kad se odlučio prijaviti u novu sezonu showa.

„Sada sam spreman izboriti se za sebe“, kaže kandidat koji bi volio da ne vjeruje toliko ljudima jer ga je to često razočaralo u životu, no sada je čvrsto odlučio vjerovati da će sve napraviti kako bi u budućnosti bio puno mršaviji i zdraviji. Koliko će Romanu pomoći to što je bivši sportaš te s koliko se kilograma bori - ne propustite pogledati na prvom vaganju osme sezone 'Života na vagi' 2. rujna u 21.15 na RTL-u!

