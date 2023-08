Rolling Stonesi su izgleda misterioznim oglasom najavili prvi studijski album nakon 18 godina

Rolling Stonesi će, čini se, u rujnu izdati novi album, a to su najavili na neobičan način, tajanstvenim oglasom u lokalnim novinama.

Obožavatelji su uvjereni da je bezazlena promocija nove trgovine za popravak stakla, objavljena u Hackney Gazetteu, zapravo nagovještaj novog rada rock legendi.

Predstavnici The Rolling Stonesa, koji sada čine glavni trio Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards, i dalje su škrti na riječima, ali tragovi su tu. U naslovu se njihov kultni logo na jeziku koristi kao točka na i u nazivu brenda Diamonds.

U tekstu oglasa nalazi se nekoliko referenci na njihove hitove, uključujući "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" i "Shattered". Font korišten za Hackney Diamonds također je isti kao onaj korišten na njihovom albumu 'Some Girls' iz 1978. Na dnu piše da je trgovina osnovana 1962. godine, iste godine kada su osnovani legendarni rokeri. U oglasu je i poveznica na web stranicu na kojoj su uvjeti privatnosti pod glazbenom etiketom grupe Universal.

Ako je ovo doista novi album Rolling Stonesa, bio bi to prvi otkako su 2016. album bluesa obrada "Blue & Lonesome" i potencijalno prvi album autorske glazbe u gotovo 20 godina. Posljednji je bio "A Bigger Bang" iz 2005. To bi također bio njihov prvi put bez bubnjara Charlieja Wattsa, koji je umro 2021. Kada se nazove telefonski broj iz oglasa, čuje se glas koji cockney naglaskom kaže: "Dobrodošli u Hackney Diamonds, specijaliste za popravak stakla. Nemoj se ljutiti, daj to popraviti."

Stonesi su lani u kolovozu završili veliku svjetsku turneju nazvanu "Sixty". Turneja je obuhvatila 14 koncerata u Europi, a slijedila je turneju "No Filter" koju su Stonesi počeli 2017., ali i morali odgoditi zbog pandemije. Mick Jagger (80) i gitarist Keith Richards (78), prijatelji su iz djetinjstva no izgubili su kontakt sve do ponovnog susreta u tinejdžerskog dobi na stanici Dartford jugoistočno od Londona.

Zajedno su osnovali rock skupinu uz Wattsa i gitarista Ronnieja Wooda (75) i postali jedna od najbolji rock skupina. Prvu turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu održali su 1963. i objavili više od 50 albuma, studijskih i live te ih prodali milijune.

