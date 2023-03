Rod Stewart platio preglede pacijentima u bolnici: 'Želim dokazati da nisam samo brbljavac'

Glazbenik Rod Stewart (78) posjetio je lokalnu bolnicu u Essexu i platio pacijentima pregled magnetskom rezonancom kako bi se smanjile liste čekanja. Stewart je rekao da želi platiti ovaj pregled i drugdje u Velikoj Britaniji kako bi se povećala šansa da svi dobe potrebnu njegu. Njegova donacija pokrila je jednodnevne preglede za pacijente u bolnici Princess Alexandra u Essexu, koja su obavljena u mobilnoj MRI jedinici privatne zdravstvene tvrtke InHealth.

Stephanie Lawton, glavna operativna direktorica u bolnici, rekla je da će njegov potez pomoći smanjiti njihovu listu čekanja za oko 10 posto, odnosno za oko 20 pacijenata, piše The Guardian.

- Ako je ovo veliki uspjeh, što mislim da će biti, volio bih to napraviti u Belfastu, Dublinu, Edinburghu, Glasgowu, Manchesteru, i samo tako nastaviti, i nadam se da će me još neki ljudi slijediti. Zato što želim dokazati da nisam samo brbljavac i zato sam ovdje da dokažem da sam to ispoštovao - poručio je slavni glazbenik.

Podsjetimo, Stewart se prošlog mjeseca uživo javio u program Sky Newsa posvećen krizi u britanskom Nacionalnom zdravstvenom servisu i osudio "smiješno" stanje zdravstvenog sustava, pozvao vladu da odstupi i pruži priliku oporbenoj Laburističkoj stranci.

Stewart je ispričao da je "smiješno" što su prazne privatne klinike dok toliko drugih pacijenata "umire jer ne može obaviti (radiološko) snimanje". Ispričao je situacija koja se njemu dogodila kada je išao na radiološko snimanje te kazao da želi potaknuti promjenu.

- Ovo je srceparajuće za medicinske sestre - rekao je Stewart.

- Stvarno je srceparajuće. U svim mojim godinama života u ovoj zemlji nikada nije bilo tako loše - rekao je. NHS koji financira država, donedavno izvor ponosa za mnoge Britance, pod velikim je pritiskom nakon godina premalog ulaganja i posljedica pandemije COVID-19, što je medicinske sestre i ostalo osoblje potaknulo na štrajk bez presedana.

Zatim je ponudio da će platiti 10 ili 20 pregleda za građane i izrazio nadu da će i drugi koji to mogu učiniti slijediti njegov primjer.

- Ne treba mi publicitet. Samo želim učiniti neke dobre stvari - rekao je prije nego što je završio svoj telefonski poziv pjevanjem početnih stihova pjesme "Maggie May".

