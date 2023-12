Rita Ora ponovno naljutila Srbe i to zbog pitanja Kosova: 'Namjerno provocira'

Kosovka pjevačica Rita Ora (33) već je nekoliko puta do sada naljutile građane Srbije, a ovaj put je to uspjela ponovno zbog teme Kosova. Pjevačica je gostovala u američkom podcastu "Dear Media", gdje je ustvrdila kako je rođena na Kosovu, a da kada se ona rodila, bilo je dio Albanije.

Voditeljica podcasta komentirala je kako u glazbenoj industriji ima puno Albanki, a Rita se nadovezala:

"To je divno, kad sam ja počinjala 2012., to nije postojalo. Sad imamo Dua Lipu, Baby Rexu i prekrasno je. Prirodno je da nas uspoređuju, pogotovo što nas nema puno u svijetu... Ali nas tri smo jako različite..." - rekla je između ostalog pjevačica, no srpski čitatelji su se raspalili u komentarima da Rita širi laži, te da bi se trebala educirati.

"Kosovo nikada nije bilo dio Albanije, ali OK, naravno", "Pitam se kad je Kosovo bilo dio Albanije?", "Prije nego što počnete širiti laži, pročitajte molim vas nešto iz povijesti"... - tek su neki od ispisanih komentara.

Srpski mediji raspisali su se o njezinim izjavama.

"Opet je, nakon brojnih izjava, dokazala da je neupućena u geopolitičke prilike, odnosno da je toliko bezobrazna i bezobzirna da namjerno provocira ljude s naših prostora krajnje netočnim informacijama" - piše, naime, srpski Telegraf.

Podsjetimo, Rita Ora je svojedobno uputila apel Appleu da na svoju kartu ucrta državu Kosovo.

