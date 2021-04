Rijetko izdanje lijepe glumice: Katarina Baban u prvom planu istaknula noge, a komentari ne prestaju

Lijepa glumica Katarina Baban (31) posljednjom objavom na Instagramu prikupila je više od šest tisuća lajkova. Komentari ne prestaju stizati nakon što je u kratkoj blijedo rozoj kariranoj haljini s resicama pozirala u bijelom naslonjaču dok ispija kavu i pritom istaknula svoje dugačke noge.

- Kavopija. Najdraži dio dana. Nekad i po par puta - napisala je ispod fotografije ispod koje su se slijevali komplimenti i pohvale.

Foto: Instagram

"Genijalno", "Preslatka", "Samo uživaj", "Wow, ideš", "Zgodna, prirodna, bez plastike", "Wow wow kakva ljepotica", samo su neki od komentara ispod slike lijepe osječke glumice koja je ponosna vlasnica modnog brenda "Lilith by Katarina Baban".

U seriji "Drugo ime ljubavi" igra ulogu proračunate zlice Tamare Ramljak, za koju nam je svojedobno rekla da joj je odlično sjela.

– Obožavam igrati Tamaru! Imala sam dosad već nekoliko prilika zaigrati zlicu, kako na kazališnim daskama tako i pred kamerama, pa mi ovo nije prvi susret s ovakvom ulogom. Unatoč tome, Tamara mi je ipak najviše prirasla srcu. Njezin lik je slojevit, nudi puno mogućnosti za igru te me svaka nova situacija koju kao ona trebam odigrati uveseljava – kazala nam je Baban.

Unatoč tome što gledatelji brojne likove iz serija poistovjećuju s glumcima u stvarnom životu, Katarina zbog uloge zle Tamare nikada nije imala neugodnih iskustava te ističe da s njom nema previše sličnosti.

Foto: Nova TV

– Više je različitosti od sličnosti, što mi samo jače razbuktava maštu do je glumim. Trudim se što bolje staviti u njezinu kožu, izmaštati tko je ta žena i što više opravdati njezine postupke. Jedna od rijetkih sličnosti je ta što se ne damo lako slomiti. A onome kome to uspije, to nikako ne pokažemo. Puno je toga što je Tamara učinila, a ja ne bih mogla. Samo ću reći da ona ima puno jači želudac od mene – nasmijala se.

Osim u seriji “Drugo ime ljubavi”, Katarinu publika može vidjeti i u komediji “Ništa ljubav samo sex”, u režiji Renea Bitorajca. – On je jednom riječju genijalac. Ne znam može li se ijedan glumac ili glumica na našoj sceni mjeriti s njegovom brzinom i scenskom inteligencijom. Često znam reći da on na licu mjesta, već u procesu proba, napravi takvu genijalnu improvizaciju koja je spremna i za premijeru – kazala je glumica koja u privatno ne preferira kratkotrajne afere kakve insinuira naziv predstave. – Ali, tko voli, nek izvoli – istaknula je Katarina bez osude koju ćemo od 25. travnja pratiti u showu "Tvoje lice zvuči poznato" gdje će transformacijske snage odmjeriti s komičarom Marijom Petrekovićem, pjevačima Sašom Lozarom, Damirom Kedžom i Mario Rothom, voditeljima Dalibor Petko, Ivana Mišerić i pjevačicom Majom Bajamić.

