Rene Bitorajac: 'Snimam novu seriju, posvećen sam kazalištu i menadžerskom poslu'

Krajem ožujka u Zagrebu, točnije u novozagrebačkom naselju Podbrežju, počelo je snimanje nove serije “Metropolitanci”, koju za potrebe Hrvatske radiotelevizije (HRT) snima produkcijska kuća Ring produkcija. Radi se o dramskoj obiteljskoj seriji gorko-slatkih tonova i nenametljivog humora, a u široj društvenoj pozadini su obnove nakon potresa i pandemije. U seriji ključaju različitosti i kuhaju se sukobi, a ponajviše onaj između stomatologa Petra, kojeg glumi Rene Bitorajac, a koji u naselju pokušava održati mir i slogu, i vlasnika lokalnog restorana Pavića, kojeg glumi Dejan Aćimović.

Nezgode na setu

Pedesetogodišnjem Reneu ovo je prvi put da glumi stomatologa, a ne krije da mu je drago zbog još jednog karijernog izazova. – Svaka uloga, svaki projekt u našem poslu je izazov. Stvarate novi lik, udahnjujete mu život pa, ako zaživi i među publikom, misija je uspjela. Bio sam kirurg u “Našoj maloj klinici”, ginekolog u “Ljudožderu vegetarijancu”, a evo sad i stomatolog, ali serija nije naslonjena na moje zanimanje pa nisam prolazio neku posebnu obuku, nego samo površnu – kaže Rene i dodaje da je to jedno od zanimanja kojim se nikada ne bi bavio u pravom životu, ali s radošću ga obavlja u seriji. Jedino mu je žao, kaže nam u svom prepoznatljivom humorističnom stilu, što je dvije glumice dosad “odvalio” ogledalcem po zubićima, ali svaki početak je težak, naravno. Ovo je serija o malim, običnim ljudima koje prvo pogodi epidemija pa onda potres, što je definitivno nešto s čim će se publika odmah poistovjetiti.

– Ovaj scenarij itekako mi je privukao pozornost. U početku sam ga otežano pratio s obzirom na broj likova, ali kad sam ih pohvatao, postalo mi je jako zanimljivo i tjeralo me na još. Sad sve ono s papira putem objektiva prenosimo na memorijske kartice i ljudi će to uskoro moći vidjeti – priznaje. Iako se prikazivanje serije očekuje već u jesenskoj shemi HRT-a, Rene kaže da još nisu ni na pola puta. – Jedna epizoda snima se pet do šest dana. Ovo nije sapunica pa i ne snimamo na taj način, naprotiv, redatelj Igor Šeregi vrlo je detaljan. Veselimo se prikazivanju, ali još nismo ni na pola puta da je snimimo – kaže.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Inače, Podbrežje “glumi” polu(fiktivno) naselje Vrtovec, a sve se intenzivira kada glavni grad usred pandemije pogodi razoran potres. – Vrtovec je izmišljeno mjesto u blizini Zagreba koje ima svoje starosjedioce, zatim novu generaciju koja se doselila u POS-ove stanove, a spletom okolnosti nakon potresa dolaze i “privremeni” stanovnici, kojima su stradali domovi. Različite navike, različita očekivanja, različiti karakteri, politika, ponešto kriminala, tračevi, mjesni odbor, podmetanje... U 14 će se epizoda dogoditi puno toga u čemu će ljudi nekoga ili sami sebe prepoznati – objašnjava Rene.

Njegov lik odrastao je u Vrtovcu te je postavljen na čelo mjesnog odbora u sklopu kojeg iz ljubavi prema svom mjestu i njegovim stanovnicima želi učiniti stvari boljima, a život ugodnijim i podnošljivijim. – Ali svi znamo da to ne ide baš lako. Sjajna glumačka ekipa utjelovit će vrlo zanimljive karaktere, očekujte neočekivano – najavljuje.

Proslavljeni filmski, televizijski i kazališni glumac itekako je poznat i po svojim voditeljskim angažmanima, pogotovo onima s kolegom Igorom Mešinom, s kojim je hrvatsku publiku zabavljao tijekom šest sezona “Supertalenta” i pet sezona “Tvoje lice zvuči poznato”. Međutim, iako ga jako volimo gledati s voditeljskom palicom u rukama, Rene nam priznaje da je daleko od prihvaćanja novog voditeljskog angažmana.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Novi izazovi

– Iskreno, prilično sam se udaljio od voditeljskog posla iako je obilježio znatan dio moje karijere. Glumački talent, iskustvo pred kamerama sa snimanja serija i filmova pa i kazališno iskustvo neprocjenjivi su kad se nađete u ulozi voditelja. Igor i ja bavili smo se najavama, skakali po rubu, bili direktni, a nekad i provokativni. Čitati ili izgovarati nečiji napisani tekst može svatko, mi smo dodavali još puno sebe i puno svojeg – prisjeća se pa nastavlja: – Danas sam u potpunosti posvećen kazalištu i novom menadžerskom poslu u “Ludoj kući”, kojeg još učim i u kojem se za sada jako dobro snalazim. Nikad ne reci nikad, ali daleko sam od pristajanja na klasičan voditeljski angažman. Kako se kaže, pustilo me – priznaje nam na žalost brojnih.

U svojoj je karijeri svladao mnogo toga, serije, filmove, kazalište, televiziju uživo... zbog čega ga smo ga pitali tko je od svega toga “najviše Rene”. Komedija, drama, tragedija?

– Film, kazalište, serije, pisanje scenarija, režija, sinkronizacija, vođenje kazališta, toliko je sve različito, a meni toliko zanimljivo i zabavno. U svemu se osjećam kao riba u vodi i najvažnije mi je samo da se posao koji radim odvija u zdravom okruženju. Publici sam draži u komediji, ali na filmovima sam za sada ozbiljan i često nagrađivan. Isto tako imam najzabavnije i najstrašnije mjesto u gradu, Ludu kuću i Tvornicu strave, a od jeseni i školu glume za klince. Samo neka je šareno – zaključuje. A baš u Ludoj kući sada igra u drami 'Potpuni stranci', ali i neodoljivoj komediji ‘Idemo uživo’, upravo s Mešinom.

