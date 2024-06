Renata iz 'Braka na prvu' iskreno: 'Isus je moja snaga i vodi me kroz život. Vjernica sam'

Renatu Dojčinović upoznali smo u RTL- ovom showu 'Brak na prvu''. Tamo nije uspjela pronaći srodnu dušu, no nakon showa je otkrila da opet ljubi, iako nije htjela iznositi previše detalja. Sada je podijelila da je napravila novu tetovažu, a za prvu veliku tetovažu odabrala je lik Isusa Krista.

"Volim tetovaže pa sam odlučila da prva velika bude baš ova s likom Isusa", rekla je za RTL.hr, a naglasila je i da ima dublje značenje: "Na podlaktici imam Isusa i srce Isusovo u kojem su tri ruže. Ruže nemaju značenje osim onog stilskog i to sam prepustila tattoo majstoru na volju. Isus je moja snaga i vodi me kroz život. Vjernica sam iako smatram kako vjera kreće iz srca tako da mi nije važno koje je netko vjere već kakav je čovjek." S obzirom na to da Renata ima zaključan profil na Instagramu, sliku tetovaže možete pogledati OVDJE.

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' završila je studij novinarstva i bavi se prodajom, no njena velika strast je pjevanje. Koliko voli pjevati jasno je i iz činjenice da se prije dvije godine predstavila u jednom showu u Srbiji. U 'Zvezdama Granda' pjevala je pjesmu Lepe Brene 'Pazi kome zavidiš', a kasnije i pjesmu koju u originalu izvodi grupa Magazin 'Dani su bez broja'. Stručni žiri nije uspjela impresionirati, dobila je samo jedan 'DA' što joj nije bilo dovoljno da prođe u drugi krug natjecanja. Pratnja joj je bio tadašnji dečko.

- Imam svoj bend - Superiore band. Troje nas je; klavijaturist, pjevač i ja. Odlično funkcioniramo, malen smo i pozitivan tim koji nastupa svaki vikend, a ponekad i neki dan preko tjedna. Sviramo na svadbama, djevojačkim i momačkim proslavama, rođendanima, krstitkama... Obožavam svoj posao, volim interakciju s ljudima, pozitivnu energiju i dobru atmosferu - izjavila je.

Podsjetimo, Renata i Josip nisu uspjeli kao par, a nakon showa nisu ostali prijatelji. On je njoj zamjerio to što je stala na Alanovu stranu kada je komentirao fizički izgled svoje 'supruge Danijele. Renata je rekla ranije da ni s Alanom nije nastavila prijateljski odnos nakon showa, no poznato je da se druži s Alenom, koji je isto tako glazbenik.

