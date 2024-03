Reality zvijezda 2000-ih pohvalila se 13 godina mlađim dečkom: 'On me čini sretnom'

Kristin Cavallari (37) zvijezda je reality showa “Laguna Beach”, a sada je javnosti na Instagramu predstavila svog novog dečka Marka Estesa (24).

- On me čini sretnom - napisala je uz fotografiju na kojoj par pozira za selfie u Los Cabosu u Meksiku. Estes je pak na svom TikTok profilu podijelio snimku na kojoj se grle ispred bazena dok svira pjesma "(Kissed You) Good Night" iz 2012. godine, hit Glorianina.

Izvor blizak paru je rekao za Page Six da Cavallari i Estes "još nisu službeni par", iako su "razgovarali o tome" već nekoliko puta posljednjih tjedana.

- Kristin misli da je Mark vrlo zgodan. On je vrlo koketan, a njoj se to sviđa - kazao je izvor i dodao: - Bili su u Meksiku samo nekoliko dana, ali su se jako zabavljali zajedno. Još uvijek je sve to novo.

Inače, Estes je porijeklom iz Montane i igrao je nogomet za Sveučilište Montana State i Montana Tech. Trenutačno živi u Nashvilleu, dok Cavallari živi u obližnjem Franklinu. U studenom 2023. godine proslavio je svoju posljednju nogometnu utakmicu na koledžu prije nego što je promijenio karijeru i postao model.

- Kakvo putovanje! Zahvalan sam za zadnjih 6 godina i sve što mi je ovaj sport donio. Hvala svim trenerima i braći koje sam stekao na putu - napisao je uz fotografiju na kojoj se bavi ovim sportom.

Podsjetimo, Cavallari je navodno izlazila s nekoliko poznatih muškaraca otkako je podnijela zahtjev za razvod od bivšeg supruga Jayja Cutlera 2020. godine. Reality zvijezda ima troje djece - sinove Camdena i Jaxona te kćer Saylor s bivšom NFL zvijezdom. Uz to, bila je povezivana s komičarem Jeffom Dyeom, country pjevačem Chaseom Riceom i TV zvijezdom Tylerom Cameronom.

