Reakcija publike uživo naša je jedina interakcija s vanjskim svijetom

Grupa Nipplepeople, tajanstveni glazbeni dvojac koji uspješno balansira između anonimnosti i autentičnosti, ove se godine prvi put predstavlja na Dori s pjesmom ZNAK. Electro-pop duo, koji ne otkriva svoj identitet i do sada nije pristajao na intervjue, zbog potreba i prilagodbe formatu Dore spreman je barem nakratko, i to samo jednom nogom, izaći iz ormara.

Kako bi taj izlazak bio čim bezbolniji, bendu će se u medijskim pojavljivanjima do Dore glasom i stasom pridružiti Marko Grdošić kao svojevrsni glasnogovornik benda, čiji će glas pokušati pogoditi što je članovima benda na umu.

– Nipplepeople su generalno dosta sramežljivi, a kada obuku kostime i stanu na pozornicu, njihov identitet je jasan – oni su Nipplepeople! I kao takvi nisu anonimni. Prijavom na Doru bili su svjesni da će morati istupati u medijima, koliko god to bilo drukčije od njihova dosadašnjeg rada. Nazvali smo to svojevrsnim izlaskom iz ormara, pa makar i samo jednom nogom. Zato na Doru dolazimo kao tim. Više nismo duo, nego trio – dvoje glazbenika i moja malenkost, a ja sam Marko, dugogodišnji prijatelj, Eurosong šaptač benda, a sada i svojevrsni glasnogovornik. Pokušat ću pogoditi što je članovima benda na umu i to približiti javnosti. A možemo vam reći i da je utroje sve zabavnije – kazao nam je Marko. Dvojac postoji od 2008. godine, a dosad je bilo više teorija o nastanku njihova imena.

– To ne znam ni ja. A ponekad mi se čini da ni oni nisu sigurni. Puno je vremena prošlo. Ljudi to često interpretiraju kao "sisavci", ali, iskreno, mislim da to nije točno – kaže njihov pridruženi član koji nam je otkrio i neke stvari o njima koje nismo znali.

– Volimo ćevape, sarme i prosecco. Plivamo redovito na jednom zagrebačkom javnom bazenu. Grickamo nokte na nogama. Mnoge je zanimalo i donosi li anonimnost više slobode u umjetničkom stvaranju.

– Ne mislimo nužno da anonimnost donosi slobodu koliko taj Nipplepeople svijet koji živimo otvara jedan ogroman prostor za tišinu i mir – kaže Marko. Maskirani dvojac poznat je po zanimljivim nastupima, a nas je zanimalo kako će izgledati njihov nastup na Dori i kako je nastala pjesma ZNAK.

Najsretniji bi bili da gledatelji Dore ispred malih ekrana imaju osjećaj da su u publici na našem koncertu. Tako da se neće puno razlikovati od onoga na što se naša publika naviknula.

– Nastupom ćemo vas povesti na put u očaravajući Nipplepeople svijet, u kojem se glazba spaja s modom i vizualnim doživljajem. Kostimi i modni izričaj igraju ključnu ulogu u stvaranju te atmosfere, a za to su zaduženi Lidija Lovrić i Nikola Barbir, koji već dugi niz godina pretvaraju Nipplepeople zvuk u kostime. Za vizualni doživljaj u Opatiji zadužena je stalna suradnica i umjetnički direktor benda Anita Celić Cella, zajedno s novim članovima vizualnog tima – Martinom Peranovićem (autor lyric videa za ZNAK) i Hrvojem Radnićem (osciloskop vizualizacije koje je bend odnedavno počeo koristiti na svojim koncertima). ZNAK nas vodi kroz priču o prolasku vremena i neminovnim promjenama koje dolaze s krajevima. Bržeg je ritma, a opet nostalgičan. Balansira između prošlih sjećanja i sadašnjeg gubitka, reflektira na nestale trenutke, na ljubavi koje su prolazile. Ali, ako me ne vara intuicija, i ako sve nisam krivo shvatio, mislim da ZNAK najviše priča o raspadu benda.

Dora je natjecanje koje vodi do Eurosonga, koji ima milijune gledatelja, ali i vjerne pratitelje koje zanimaju svi detalji oko natjecatelja. Hoće li Nipplepeople onda još više izaći iz ormara i otkriti svoje identitete?

– Ta milijunska pozornica baš nam golica maštu! I totalno možemo vidjeti ZNAK na njoj. A ova jedna noga kojom smo trenutačno van ormara stvarno je duboko zakoračila i ne misli ići dalje. A zašto i bi? Zar nije uzbudljivije kad neke stvari ostanu tajanstvene? Nešto kao odlazak na spoj naslijepo – oni leptirići u trbuhu dok razmišljate tko će sjesti s druge strane stola… Reakcija publike uživo naša je jedina interakcija s vanjskim svijetom. Zato i jest jako bitna i ima centralnu važnost. A sretni smo što imamo zaista vjernu publiku koja je vrlo darežljiva u iskazivanju ljubavi – smatra član grupe Nipplepeople. Premda grupa postoji od 2008. godine, širu prepoznatljivost dobila je 2017. godine obradom pjesme "Frka" Zdenke Kovačiček.

Jesu li odmah znali da će to biti hit?

– Mislim da je bila presudna, ali kao živi svjedok tog trenutka mogu vam reći da se definitivno nije znalo da će to biti hit.

A kako biste opisali njihovu glazbenu filozofiju?

– Staro dobro plakanje na plesnom podiju – odgovorio je Marko, kojeg smo pitali i što Nipplepeople priprema nakon Dore.

– Nipplepeople stvarno nisu dobri u multitaskingu. Korak po korak. Doduše, postoji jedna stvar koja je u pripremi, a to je objava kratkog dokumentarnog filma kojim želimo prekrasnu energiju s naša dva posljednja velika koncerta u Zagrebu i Beogradu približiti široj publici. Doista uživamo u podršci naše publike i neizmjerno smo zahvalni na njihovoj vjernosti i ustrajnom praćenju. Volite nas i dalje koliko i mi volimo vas. I naravno, dajte koji glas za ZNAK na Dori – poručio nam je dvojac iz Nipplepeoplea preko svog pridruženog člana.

