Naš glumac vodio je bitku s teškom ovisnosti, a samozatajna supruga bila mu je najveća podrška

Hrvoje Kečkeš jedan je od omiljenijih hrvatskih glumaca, a cijenjen je zbog svog prepoznatljivog smisla za humor i izuzetnog talenta. Glumačku Akademiju upisao je 1996. godine, a od 2002. član je ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh. Široj javnosti postao je omiljen zahvaljujući ulozi Kazimira Hrasteka 'Kaze' u humorističnoj seriji Bitange i princeze. Osim glumačkih angažmana, publika ga poznaje i kao jednog od voditelja jutarnjeg programa na bravo! radiju. Ovog tjedna pojavio se i u ulozi voditelja programa tijekom koncerta Veliko purgersko srce, koji je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizirala Dinamova zaklada Nema predaje, zajedno s kolegom Filipom Detelićem.

Iako svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, otvoreno je progovorio o svojoj borbi s ovisnošću. Godine 2009. shvatio je da mu je potrebna stručna pomoć i odlučio se na liječenje od alkohola. Ključni trenutak za tu odluku dogodio se nakon jedne predstave, kada je postao svjestan ozbiljnosti problema.

„Bilo je jedno otkazivanje predstave, ali nije bilo toliko tih momenata da sad... Mislim, što ti je zapravo bio problem... Ja nisam imao nikada pravu povratnu informaciju, znaš, pogotovo alkohol je društveno prihvaćen i ti zapravo nikada ne vidiš dok ti stvarno nije voda, ono, preko glave, ti ne kužiš koliko si u to zapravo umočen, znaš. A onda kad skužiš, kada bi ti htio isplivati, onda više ne ide tako lako. Tako da je ta borba trajala, pokušavali su se raznorazni načini, ali dok nisam shvatio što ja zapravo želim, a to je da se želim riješiti žudnje za svim tim, ja sam se jednostavno oslobodio. Danas uopće nema žudnje. Ja bez problema idem s prijateljima na utakmice, oni ne piju čaj dok navijaju, ali mene to ne dotiče“, ispričao je glumac Tatjani Jurić u podcastu Skip Or Beep bravo! radija.

Kako je tada otkrio, na odluku da potraži pomoć utjecao je niz životnih okolnosti koje su ga dovele do spoznaje da više ne može sam izaći iz tog začaranog kruga. „Ali ono što je sigurno presudno, to je kada vidiš da cijelo vrijeme imaš oko sebe ljude koji te vole i kada zaista osjetiš tu ljubav, kada zaista osjetiš koliko im je stalo i kada osjetiš da problem zapravo ne radiš više samo sebi, nego radiš drugima. Ne u smislu da im radiš, ne znam, nekako ja nisam bio destruktivan u tom smislu nikada, ali... da drugi pate zbog tvoga problema, onda osjećaš neku veliku odgovornost da učiniš sve, da izroniš“, naglasio je.čćkjšpU teškim trenucima, ali i kroz cijelu njegovu karijeru, najveća podrška mu je supruga Vedrana. Njihova ljubavna priča započela je 1998. godine, a vjenčali su se 2004. godine. Godine 2017. postali su roditelji djevojčice Miše, koja je Hrvoju donijela poseban smisao i radost u životu. „Miša mi nije promijenila život, obogatila ga je! Za mene to nije neka promjena, a ne mogu reći ni kako ima odricanja zbog nje. Zbog mog posla, supruga naravno preuzima na sebe neke obaveze, ali apsolutno uživamo u svakome trenutku. Svaki roditelj tko ima jedno malo preslatko stvorenje će jako dobro znati o čemu pričam“, rekao je glumac u razgovoru za Story.

O Vedrani Kečkeš u javnosti se ne zna mnogo, budući da par svoju privatnost čuva daleko od medija. No, poznato je da su se upoznali na jednoj zabavi, gdje je Vedrana Hrvoju ponudila sendvič. Taj jednostavan trenutak bio je početak njihove ljubavne priče, a već idući dan postali su nerazdvojni. Sve ostalo, kako bi se reklo, povijest je.

