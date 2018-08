Razdvojenost naroda na Balkanu je umjetno napravljena

Hrvatski glumac Goran Bogdan ovih je dana nagrađen na festivalu u Nišu, gdje je je publiku oduševio u filmu "Agape". Glumac trenutačnio snima u Beogradu s redateljem Srđanom Golubovićem, a uskoro će snimati i drugu sezonu serije "Senke nad Balkanom". U razgovoru za Kurir rekao je nešto više o filmu "Agape", ali i suradnji s glumcima i redateljima iz Srbije.

- Umjetnost razbija barijere koje siju službene politike država na Balkanu. Ta razdvojenost naroda je umjetno napravljena. U javnosti vlada neka nacionalna različitost, ali vrijeme će pokazati da to nije realno. Jedno su službena priopćenja, a drugo su osjećanja naroda. Kada politika zapadne u neki problem, odmah se uhvate za "neprijatelja" preko granice i time se riješava sve, ali sve je to kratkog daha i to je kupovina političkih bodova.

Vrijeme će pokazati da dobre stvari gravitiraju jedne prema drugima. Bez obzira na raslojavanje, razjedinjavanje, dobri umjetnici će se naći na dobrim projektima, bez obzira na sve - kazao je Bogdan i dodao da u Beogradu snima već osam godina i tamo se osjeća kao kod kuće.