Rano je izgubila oca i sestru, bivši je nakon razvoda nije puštao u stan: Glumačka diva slavi 62. rođendan

Mia Begović, jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica, danas slavi 62. rođendan. Tijekom više od 30 godina izgradila je impresivnu karijeru koja se proteže kroz kazalište, film i televiziju, nastupila u mnogim predstavama, glumila u brojnim hrvatskim filmovima te prepoznatljivost ostvarila ulogama u serijama poput 'Ponos Ratkajevih' ili 'Villa Maria', postavši tako prepoznatljivo lice hrvatske televizije.

Osim po nevjerojatnoj karijeri, publika Miu povezuje s nekoliko događaja iz privatnog života koji su imali jak odjek u javnosti. Begović je nedavno iskreno progovorila o svojim teškim trenucima koji su je snašli. Naime, stariju sestru Enu Begović izgubila je prije 24 godine, prošla je kroz težak razvod, ali i smrt dvaju muževa. No, u svemu tome pronašla je i svoju snagu.

"Nisam ni znala da je imam. Nažalost, osim moje sestre, i mnogi su me moji prijatelji napustili i to jako, jako mladi. I to mi je hio najteži dio. I normalno da to nije išlo preko noći, ali jednostavno im šaljem ljubav svima koji su otišli, ljubav i molitvu'', ispričala je Mia u razgovoru za In Magazin.

Mijina sestra Ena poginula je u prometnoj nesreći na otoku Braču, 15. kolovoza 2000. godine od teških ozljeda glave zadobivenih prilikom prevrtanja automobila. Tog kobnog dana, na Veliku Gospu, Ena je sa suprugom, poduzetnikom Josipom Radeljakom, njegovim sinom Leom iz prvog braka s glumicom Bebom Lončar, svojom majkom Terezom te jednoipolmjesečnom kćerkicom Lanom iz vile u Supetru krenula u posjet prijatelju Stipici Kalogjeri. Na kraju je to bilo njezino zadnje putovanje. U mjestu Splitska Leo Radeljak odlučio je ocu prepustiti vožnju terenca Grand Cherokee nakon što je zakačio kamen i razbio maglenku. Zaustavili su se na uzbrdici i obojica su izišla iz automobila koji je počeo nekontrolirano kliziti unatrag pa su iz automobila pokušale izići Ena i Tereza s Lanom. Terenac je završio u provaliji i prignječio Enu.

U još jednom recentnom intervjuu Begović je otvorila dušu: - Najteži trenuci u životu su mi bili gubitak tate s kojim se nismo pozdravili, gubitak Ene s kojom se nisam pozdravila. Nikad više ne bih htjela da se to ikome dogodi, da se ne pozdraviš s nekim tko ti nosi dio duše sa sobom jer odlazi. Nikad više moja duša neće biti cijela. Ena mi, što sam starija, nedostaje dnevno. Svaki dan više. Ni ne mogu o tome više. Svi koji su izgubili nekog znaju kakav je to osjećaj, svaki dan je gore - priznala je glumačka diva za Zagreb.info.

Privatni život Mije Begović obilježile su dvije značajne veze. Prvi brak s vaterpolistom Ronaldom Lopatnyjem, s kojim se vjenčala 1990., rezultirao je rođenjem kćeri Maje Lene Lopatny. Nakon razvoda, Mia je 2004. stupila u brak s poduzetnikom Željkom Žnidarićem, koji je također završio 2010. godine. Ovaj put razvod je bio buran, a najveća drama dogodila se nakon razvoda. Naime, nakon što se Mia 2012. vratila sa snimanja realityja 'Survivor' održanog u Kostariki, njezin bivši promijenio je bravu na vratima stana u koji onda nije mogla ući. Begović je zbog toga četiri dana spavala na hodniku zgrade s koferima. Hranu joj je donosila majka, a u jednom trenutku intervenirala je i Hitna jer je Mia ozlijedila nogu.

27.02.2012., Zagreb - Mia Begovic pred zakljucanim vratima stana koji pripada bivsem suprugu. rPhoto: Zarko Basic/PIXSELL Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Ali, zahvaljujući pozitivnoj energiji koju uvijek nosi sa sobom, Mia "pamti samo sretne dane". ''Pamtim samo sretne dane, to je istina, jednostavno sam taj tip. To mi daje snagu, ja zaboravim ako mi netko nešto loše napravi, ja zaboravim, mene moji dragi ljudi podsjete, ali to je moja snaga, ja nisam zlopamtilo, ja nisam nikad bila ljubomorna, nemam zavisti, ja sam u biti sretna žena. Meni je čaša uvijek puna, mislim, ja jednostavno volim taj pristup, radujem se sad ovim božurima koji su tu iza mene, obožavam božure, volim taj svoj aktivitet i to je to'', kazala je Begović.

Mijin drugi suprug, Željko Žnidarić, preminuo je 2018. u 69. godini života, a prvi suprug, Ronald Lopatny, u svibnju 2022. godine. Maja Lena i Mia u prosincu iste godine progovorile su o Ronaldovom odlasku: - Svoje sam roditelje ujedinila tako da barem za obiteljske blagdane budemo zajedno. Božić i Uskrs uvijek smo provodili zajedno. Mogu reći da je svaki dan težak i imam osjećaj da mi nedostaje pola srca. Za Božić ću sigurno otići i k njemu na grob. Tatina i moja ljubav neraskidiva je poveznica dvaju svjetova - kazala je Maja Lena za Story, a Mia dodala:

- Pokušavam njezinu tugu nadomjestiti majčinskom ljubavlju. To je nešto što osoba nosi cijeli život, a Maja Lena i njezin otac imali su zaista poseban odnos. Mislim da sam joj izabrala divnog tatu, a on joj je sve dao. Maja Lena je mene i mog bivšeg, pokojnog supruga prizvala za obiteljski stol. Dugo se borio s bolesti, a to je jako teško. Živio je da je pripremi na sve. Jako su puno pričali, a posljednje razdoblje su stvarno intenzivno razgovarali. Ona danas u svakoj situaciji zna što bi joj on rekao. To posebno prepoznajem jer sam i ja bila jako vezana uz svog tatu, a i moj je tata prerano otišao, i to iznenada. Nismo se čak ni uspjeli pozdraviti pa mi je to zaista teško. Maja i ja smo, nažalost, u sličnim godinama izgubile oca - ispričala je glumica.

U lipnju 2024. godine, Mia je doživjela jednu od najljepših životnih uloga - postala je baka male Mabel, kćeri svoje kćeri Maje Lene. Ovaj sretan događaj donio je novu radost u život poznate glumice, koja je javno izrazila svoje oduševljenje unukom.

- Mabel. Dušo moje duše, srićo moje sriće, blagoslovljeno ti bilo! - napisala je Begović u opisu fotografije na kojoj u naručju drži najmlađu članicu svoje obitelji odjevenu u ružičasti komplet. Emotivna glumica nije mogla skinuti osmjeh s lica, a baki i unuci se u kadru pridružio i njihov kućni ljubimac, jednogodišnja kujica Mila koja spada u pasminu Cavalier King Charles španijela. Ovaj predivni prizor nikog nije ostavio ravnodušnim, pa su se glumici u komentarima javljali prijatelji i pratitelji s čestitkama.

Inače, ime malene mezimice otkrili su njezini roditelji nekoliko dana nakon rođenja na društvenim mrežama. Maja Lena i partner Karlo Šeparović pozirali su s djevojčicom okruženi ružičastim buketima. - Sva lipota ovoga svita. Mabel - napisala je Lena u opis fotografije i ujedno otkrila ime bebe. Unatoč dugogodišnjoj i stabilnoj vezi sa svojim Karlom, u javnosti se o njemu ne zna baš ništa, a Maja, inače magistrica novinarstva, želi da tako i ostane.

