LJUBAV JE NA SELU

Radne akcije otkrit će ljubomorne iskrice i prave namjere: 'Mora biti kako ja kažem'

VL
Autor
Vecernji.hr
26.11.2025.
u 19:30

Neki farmeri odlučni su pokazati da na svom terenu oni donose pravila. „Mora biti kako ja kažem“, poručit će svojim damama i razočarati ih tvrdim stavovima

Nova epizoda showa "Ljubav je na selu" donosi radne akcije koje će se pretvoriti u prave male testove karaktera, ali i emocija. Od cijepanja drva, pecanja i sadnje cvijeća, dame su imale prilike pokazati što sve znaju. Dok jedni farmeri uživaju u pažnji svojih odabranica, neke od njih će se ozbiljno zapitati – je li suživot s njima uopće moguć? No ne dijele sve kandidatkinje istu strast prema radu: neke će u vrt stići našminkane i u haljinama, što će izazvati pravu iskru nezadovoljstva. Ipak, dame tvrde da znaju „zapeti“ kad treba — hoće li to i dokazati?

Neki farmeri odlučni su pokazati da na svom terenu oni donose pravila. „Mora biti kako ja kažem“, poručit će svojim damama i razočarati ih tvrdim stavovima. Hoće i mu reći što im sve smeta? A na jugu Hrvatske jedna će kandidatkinja odlučiti uzeti stvari u svoje ruke i zavesti farmera koji to nije nimalo očekivao. Večer na farmi donosi senzualnu masažu, kao i jednu neočekivanu promjenu imidža. Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.
showbiz RTL Ljubav je na selu

Kupnja