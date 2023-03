Publiku ipak najviše zanima kada će u Kerempuh doći Lepa Brena

Večeras je u Satričkom kazalištu Kerempuh održana prva u nizu predstava „Lepa Brena project“ i bio je to prizor koji se vidi ponekad na gostujućim hit-predstavama Dana satire Fadila Hadžića. Činilo se, naime, da kazalište nema dovoljno pomoćnih stolaca kako bi sva zainteresirana publika pogledala predstavu. No, glavna tema svih razgovora bila je kada dolazi Ona – Lepa Brena? Dilema nije rješena, jer predstava u Kerempuhu igru još 7. (u čak dva termina) i 8. ožujka. Na prvoj izvedbi nije bilo slavnih, možda i zato jer je to naknadno ubačen termin, kao i sutrašnja predstava u 18 sati, tek Iva Todorić u nimalo glamuroznom izdanju te glumice Helena Buljan, koja je došla pozdraviti kolegicu Jasnu Đuričić s kojom je snimala filam i Nataša Janjić Medačić.

A „Lepa Brena projekt“ beogradskog Bitef Teatra nastao je iz monologa dramskih pisaca Olge Dimitrijević, Slobodana Obradovića, Maje Pelević, Tanje Šljivar i Vedrane Klepice, te koja donosi pet lica Lepe Brene i kroz nju priču o raspadu bivše države. Predstava je veliki hit u Srbiji, a sada nakon što smo je vidjeli čini se više kao PR projekt koji dobro zarađuje na imenu Lepe Brene, kao opće prepoznatljivog, a sudeći po svemu i opće voljenog, jugoslavenskog fenomena. O tome govori i nadasve komična činjenica da je publika umjesto knjižice predstave dobila reklamnu omotnice poznate zagrebačke klinike koja je sponzor gostovanja predstave i u njoj 25 posto popusta za usluge klinike.

Ovdje su glavni likovi Brena Graditeljstva, Brena Biznismenka, Brena Pjesme, Brena Jugoslavenka i Brena Seksualnosti, glume ih: Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Anđela Jovanović, Jovana Gavrilović i Vlada Aleksić, a svakako je bilo uzbudljivo na zagrebačkoj kazališnoj sceni gledati najbolju europsku glumicu, jer upravo je tu nagradu Jasna Đuričić osvojila za ulogu u filmu „Quo Vadis, Aida“.

