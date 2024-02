Jacques opleo po natjecateljima Dore: 'Hitno se javite u moj vokalni studio'

Jacques Houdek je na društvenim mrežama bez dlake na jeziku komentirao je izvođače u prvom polufinalu Dore. Naš predszavnik na Euroviziji 2017. s pjesmom "My friend" većini je mladih izvođača zamjerio na falšanju.

"Draga djeco s Dore, HITNO se javite u vokalni studio 'Gospodin Glas'. Tu sam za vas. P.S. Brava, Stefany, jedina u tonalitetu!" napisao je Jacques na Facebooku, a mnogi su se u komentarima složili s njim.

Inače, Stefany je bila Jacquesova učenica na Voiceu 2016. godine.

Podsjetimo, u finale su nakon prvog polufinala prošli grupa Pavel, Vinko Ćemeraš, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin, Stefany, Saša Lozar, Let 3 i Lana Mandarić.

Iznenađenje večeri bilo je pojavljivanje Severine na kraju nastupa grupe Let 3 s pjesmom Baba roga.

- Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Broztitutka. Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju. Na našoj planeti, na mojoj planeti gdje sam ja kraljica ljubavi i healthy societyja, mi ne znamo za hell, mi znamo samo za paradise. Došla sam s križoboljom u leđima, toga ima na našoj planeti, ali to ćemo isto izliječiti s ljubavlju. Hvala svima.

