Prvi je kojemu je to uspjelo! Vratio se u Masterchef, pa pobijedio: 'Želim postati vrhunski chef'

Finale Masterchefa donijelo nam je sudar titana. Sanja Cukon i Ante Vukadin odmjerili su snage, a mi smo tako otkrili da je ovogodišnji pobjednik kulinarskog showa, vlasnik titule Masterchefa i novčane nagrade od 30.000 eura Ante Vukadin. Student elektrotehnike iz Tomislavgrada oduševio je svojim kulinarskim umijećem te kao prvi povratnik koji je pobijedio pokazao da se sve može uz trud i rad. Nakon pobjede Ante nam je u razgovoru otkrio kako se osjeća te što planira dalje, ali i po čemu će pamtiti ovo natjecanje.

Ante, čestitke na pobjedi u Masterchefu. Kako se osjećate? Kakve vam misli prolaze glavom?

Hvala puno! Osjećaj je nadrealan, 1000 misli prolazi mi glavom, šok je ogroman. Presretan sam i riječima ne mogu opisati sve te osjećaje.

Uspjeli ste pobijediti Sanju Cukon koja je od početka prema riječima žirija bila favoritkinja. Što vam je Sanja rekla nakon pobjede, a što žiri?

Mi u kući smo imali foru, govorili smo Sanji da je dosadna koliko je dobra. Nakon pobjede, Sanja mi je iskreno čestitala, bilo joj je drago zbog mene, a žiri mi je rekao da sam rasturio, da su ostali iznenađeni mojim jelovnikom.

Dobili ste i novčanu nagradu. Jeste li odlučili na što ćete je potrošiti?

Novčana nagrada se neće potrošiti, dio će otići na proslave, dio na neke stvari koje su mi potrebne za snimanje.

Kakve su reakcije vaših prijatelja i obitelji?

Čestitke stižu sa svih strana, svi su jako ponosni, sretni i ne mogu vjerovati da je MasterChef pehar stigao u mali Tomislavgrad.

Valja istaknuti i jedan poseban moment. Ante, vi ste od povratnika u show postali pobjednikom, što se još nije dogodilo. Jeste li se nakon povratka u show nadali ovakvom obratu?

Da budem maksimalno iskren, nisam se ovom nadao. Mislio sam da je to nemoguće, mislio sam da ću se provući kroz možda dvije faze i ispasti jer su ostali kandidati jako puno napredovali dok me nije bilo. No, kako se finale bližilo, sve sam sve više počeo vjerovati da ja to mogu.

Ispali ste kao prvi koji je otišao iz Masterchef kuće. Je li vas tijekom povratka bilo strah hoćete li moći parirati drugima koji su bili dobro uigrani?

Bilo me malo strah, oni su prošli puno puno toga, radili su s namirnicama i supstancama za koje sam ja samo čuo. Tako da mi je bio blagi stres hoću li na neki način uspjeti 'nadoknaditi' sve to što sam propustio.

Tijekom izbivanja iz showa, jeste li se pripremali na neki poseban način?

Nisam jer nisam ni očekivao da ću se vratiti. Odradio sam tjedan dana u restoranu, napisao par recepata u bilježnicu, to je većinom to. Nisam imao nikakvu pretjeranu pripremu.

Nakon povratka istaknuli ste se i jako dobrom organizacijom. Vaša radna jedinica uvijek je bila čista, a tanjur uvijek spreman. Kako organizirate vrijeme za kuhanje?

Evo neka odgovor na ovo pitanje bude priprema za buduće kandidate. Radite prvo ono što se treba dugo kuhati. Kreme, pirei, temeljci – to sve simultano radimo, tu smo već tri komponente riješili, nakon toga imamo vremena za sve ostale fine stvari, čišćenje, plating.

Koji tanjur/ zadatak koji ste dobili vam je bio najizazovniji te kojeg ste se bojali?

Prvi tanjur nakon povratka mi je bio najveći izazov. Ona sipa chefa Saše Begana, ono me prestravilo. Ali dao sam sve od sebe.

S druge pak strane, je li vam pastrva iz jednog od posljednjih izazova protiv pobjednika prošle sezone Luke Veića bila najdraži zadatak ili je ipak nešto drugo uzelo to mjesto?

Najdraži zadatak mislim da je bilo ipak finale. Tu sam najviše uživao. Iako pastrva s Lukom je bila među najdražim, finale je ipak uzelo broj 1.

Tijekom ove sezone imali smo priliku često čuti i da su kandidati postali toliko dobri međusobno, kao članovi obitelji. S kime ste se vi najviše povezali te s kime ćete svakako nastaviti druženje?

Ivu, muškog Ivu, moram izdvojiti, ali svi ostali, od prvog do zadnjeg, nastavit ćemo se družiti i biti dobri. Ne želim sad izdvojiti petero ljudi, ne mogu, ali evo Ivu sam izdvojio jer smo najviše u kontaktu i u društvu.

Sestra vas je došla posjetiti u kuću te ste joj tada spremili rođendanski desert. Koje prvo jelo planirati pripremiti svojoj obitelji nakon povratka?

Moja obitelj jako voli moj gulaš. Tako da je to nekako logičan odabir.

Vaša ljubav prema kuhanju rodila se u djetinjstvu, a za nju su zaslužne vaša mama i baka. Sjećate li se koje ste prvo jelo usavršili u pripremi?

Više mama, moram reći, ali prvo jelo koje sam usavršio je tjestenina na crveno, bio sam jako mlad kad sam to usavršio, ta ljubav prema talijanskoj kuhinji me dosta izgradila. Taj talijanski stav prema hrani i kako ju vole i brane, fascinirao me od malih nogu.

Koje jelo najviše volite spremati kod kuće? Zašto?

Najviše volim raditi tjestenine i sporo kuhana mesa. Tjestenine zbog jednostavnosti, sporo kuhana mesa zbog kompleksnog okusa.

Što biste savjetovali budućim kandidatima Masterchefa? Na što posebno trebaju obratiti pozornost i kako se najbolje pripremiti?

Iako sam već odgovorio na ovo u pitanju prije, dodat ću još da se pripreme psihički, ako uđu hladno, bit će im super, ako uđu vrelog srca, brzo će izgorjeti. Savjetovao bih da porade na izgradnji umami okusa u kratkom vremenu, i plating. Plating je jako bitan.

Studirate elektrotehniku. Vidite li se i sada u tom području ili vam je bliži rad u nekom restoranu?

Želim se izgraditi kao chef, želim postati vrhunski chef i možda jednog dana zaraditi pa makar Michelinovu preporuku.

U kakvom biste ugostiteljskom objektu voljeli raditi? Što vam je bitno?

Samo bih volio da imam slobodu. Ako sastavim jelovnik, da se vlasnik složi, uz par promjena naravno, po želji, ali ne želim raditi u objektu u kojem ja predstavim jelovnik, a vlasnik kaže: 'A gdje su ćevapi?' Želim raditi nešto drugo, moderno, odnosno tradiciju na moderni način. Nisam za klasiku toliko.