Prva pobjednica 'Gospodina Savršenog' pronašla ljubav? Fotkama s muškarcem potaknula nagađanja

Pobjednica prve sezone showa 'Gospodin savršeni' Iva Runjanin, trenutačno uživa na Tajlandu, gdje je dočekala i 2025. godinu. Svoje mnogobrojne pratitelje svakodnevno počasti fotografijama s odmora, a posebno je privukla pažnju s fotkama na kojima pozira u zagrljaju tajanstvenog muškarca te potaknula nagađanja. Radi se o muškarcu s kojim je pozirala na plaži, na večeri, okruženi prijateljima, a ranije su posjetili i svečane evente. Unatoč nagađanjima, Iva je ostavila pratitelje u iščekivanju detalja svog ljubavnog života.

Podsjetimo, mnogi gledatelji upoznali su Ivu u showu 'Gospodin savršeni'. Iako je ona dobila posljednju ružu, 'Savršeni' je naposljetku izabrao Hanu Rodić.

- Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu, nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako - rekla je ranije Iva.

Iva je od kraja emisije drastično promijenila imidž, pa više nije plavuša, već nosi kraću smeđu frizuru. Bavi se marketingom, a na društvenim mrežama stekla je veliku popularnost. Na Instagramu broji više od 14.000 pratitelja, a u opisu profila joj stoji da se bavi profesionalnim šminkanjem.

- Marketing je moja velika ljubav, elokventna sam i komunikativna osoba i zaista mislim da imam sve talente potrebne kako bi taj posao obavljala sa strašću i uspjehom - svojedobno je ispričala za RTL.

