Proglašeni najuspješniji vinili u 2020. godini, ovi vinili su bili najprodavaniji

U glazbenom dućanu Croatia Recordsa, emitirana je posebna epizoda Svijeta diskografije, uglednog radijskog voditelja, urednika i glazbenog kritičara Zlatka Turkalja. Tom prilikom dodijeljena su priznanja izvođačima čiji su vinili bili najprodavaniji u 2020. godini. Nagrade im je dodijelio Želimir Babogredac predsjednik Hrvatske diskografske udruge.

Top-lista vinila objavljuje se od 2018. godine, a temelji se na podacima prodaje vinila sa svih prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Ova je top lista još jedan od pokazatelja da Hrvatska diskografska udruga redovito prati svjetska i domaća kretanja u glazbenoj industriji i svoje aktivnosti provodi na temelju relevantnih i aktualnih zbivanja.

U nastavku donosimo pregled najprodavanijih vinila:

Time - TIME, Vinil godine i Vinil zime 2020. Nagrađen album grupe Time snimljen je i objavljen 1972. godine, a u to vrijeme oni su bili pokretači progresivnog rock na domaćoj sceni i inovatori istog zvuka. Kasnije isti album dobio je status jednog od najboljih albuma domaće produkcije i postao obavezno glazbeno štivo mnogim nadolazećim glazbenim snagama. Nagrade je ispred sjajne glazbene ekipe primio Mario Mavrin jedan od naših najboljih bas gitarista.

„Budimo iskreni u onom trenutku to se nije znalo. To je vrijeme kada rock n roll nije bio dobro došao. Nas nekoliko prijatelja i istomišljenika koji nismo imali sviračkih, zanatskih problema i imali smo dovoljno hrabrosti upustili smo se u realizaciju, kako ste vi rekli, materijala koji je bio izvan onog vremena na domaćoj sceni. Treba istaknuti kako su grupu Time činili vrhunski glazbenici počevši od Dade Topića koji je dan danas ostao vjeran rock n rollu. Tu je izvanredni Vedran Božić jedan od najtalentiranijih glazbenika ovih prostora zatim Tihomir Pop Asanović, Brane Lambert Živković i najbolji bubnjar naše generacije, onog vremena Ratko Divjak“, izjavio je Mario Mavrin.

Želimir Babogredac najzaslužniji što je album grupe Time ponovo objavljen na vinilu prisjetio se prvog koncertnog susreta s članovima grupe Time: „Prekrasna je vijest kako je u 2020. u ludoj godini najprodavaniji vinil upravo grupe Time. Kao zagrebački student imao sam sreću prisustvovati njihovom prvom koncertu u Studentskom centru, na prvi dana proljeća 1972. godine. Kada su se vrata studentskog centra otvorila mi smo mislili da smo na mjesecu. To nije bio dug koncert, na njemu su izveli pjesme s prvog albuma. Prije grupe Time nastupili su Drago Mlinarec i Ivica Kiš, a doživljaj na koncertu grupe Time bio je kao da smo u Americi ili Engleskoj. To je bio glazbeni šok koji do dana danas traje i to je dokaza zašto je to najprodavanija ploča godine. To je bila glazbena ekipa koja je jednako odlično zvučala na koncertima kao i na ploči“ .

J.R. August - DANGEROUS WATERS, Vinil proljeća 2020.

„Vauu. To nisam znao. Volim sva godišnja doba, premda sada više ne znam jeli proljeće, ljeto, jesen ili zima. U zadnje vrijeme više mi odgovaraju toplija godišnja doba kako bi mogao više biti vani. Poslovno prošla godina bila mi je uspješna, neke pjesme su se zavrtile i sada imam svoj kućni studio. Imam sve što mi treba za rad. Klavijaturu koja je zapravo pravi drveni klavir, imam kompjutor jer volim orkestrirati odnosno aranžirati svoje pjesme i imam dobar mikrofon. Tako da sada radim na novom albumu i to potpuno sam zbog trenutne situacije. Nisam to tako planirao, ali izgleda da će do kraja realizacije to biti tako. Sve pjesme na albumu biti će nove“, izjavio je talentirani glazbenik Nikola Vranić (J.R.August).

Razni izvođači - AQ TOTAL / BOX SET ALENOVO, Vinil ljeta 2020.

Nagradu je primio Boris Horvat nekadašnji glazbeni urednik na radiju 101, urednik programa Aqurarius kluba, a danas direktor uspješne diskografske kuće Aquarisu Records i član upravnog odbora Hrvatske diskografske udruge.

"Radio je nama u diskografiji i glazbenom biznisu jedan od ključnih medija. Prije svega to je Hrvatski radio. Puno našeg posla ovisi o tome što se glazbeno događa u eteu. Nagrađeno izdanje je zapravo box koji nije uobičajen u našoj diskografiji. Sastoji se od osam vinila na kojima je više od 120 snimaka koje su obilježili 25 godina Aquarius Recordsa. Tu su izvođači poput Cubisma, Songkillersa i Mayalesa koji su bili naši počeci, pa onda Gabi, Oliver, Massimo, Nina Badrić …. Zastupljeni su svi izvođači koje bi svatko prema njihovom zvuku i stilu odmah moga povezati sa Aquarius Recordsom. Izdanje smo nazvali Alenovo, objavili smo 70 box setova, a obitelj Alena Balena odlučit će kome će biti donirana sredstva od prodaje ovog izdanja", izjavio je Boris Horvat.

U radijskoj emisiji na Drugom programu povodom dodjele nagrada za najprodavanije vinile 2020. o radu i suradnji diskografa Želimir Babogredac je istaknuo: „Mi smo jedna složna ekipa, prepoznali smo jedni druge, svoje kvalitete ali i različitosti. Sve to čini jednu pozitivnu konkurenciju u kojoj smo jedni drugima na raspolaganju i izlazimo jedni drugima u susret. Jako je važno da se je svatko od nas fokusirao na glazbene stilove koje u potpunosti podržava. Mišljenja sam kako je ovo je jedno jako dobro diskografsko doba"

Razni izvođači - JUGOTON FUNK VOL. 1, Vinil jeseni 2020.

Riječ je o dvostrukom albumu na kojem se nalaze snimke iz 70-ih godina, kada je funk bio jedan od najpopularnijih glazbenih stilova. Posebnost ovog istraživačkog glazbenog izdanja je u tome što će mnoge iznenadi funk snimke koje su snimili: Arsen Dedić, Dalibor Brun, Ljupka Dimitrovska, Đurđica Miličević, Pro Arte, More, Alfi Kabiljo… Autori ove zanimljive kompilacije dvostrukog vinil izdanja su Višeslav Laboš i David Blažević.

„Glazba na ovim prostorima uvijek se događala kao refleksija svijeta. Sve što je bilo stilski popularno u svijetu imalo je svoje sljedbenike i kod nas. Tako da neke funk stilove koji su bili popularni u svijetu mnogi aranžeri ili autori prenijeli su u ta djela. Aranžeri su u to vrijeme bili kreativno slobodni ljudi koji su dobro slušali što dolazi sa svih strana i onda su svoj talent uklopili u te nove pjesme. Hvala im za to", rekao je Želimir Babogredac o Funk nagrađenom izdanju.

Svijet diskografije radijska je emisija koja se na Drugome programu Hrvatskoga radija emitira zadnji četvrtak svakog mjeseca, a donosi novosti i zanimljivosti iz glazbene industrije. U ovoj zanimljivoj emisiji redovito gostuju izvođači i diskografi s prve pozicije top-liste vinila koju na mjesečnoj razini donosi Hrvatska diskografska udruga.