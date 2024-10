Prljavci su prije 35 godina svirali 'Zabranjeni koncert': 'Prvi put su se bez straha zavijorile hrvatske zastave'

Na današnji dan prije 35 godina na tadašnjem Trgu Republike u Zagrebu održao se vjerojatno najpoznatiji i najposjećeniji koncert jedne hrvatske grupe. Na tzv. zabranjenom koncertu Prljavog kazališta okupilo se po nekim procjenama više od 200 tisuća ljudi, koji su pjevali od prve do zadnje pjesme. Mnogi su taj koncert doživjeli kao buđenje hrvatske države. Iako je tadašnja milicija željela zabraniti koncert, to se nije dogodilo. Pokušali su čak i isključiti struju, no nisu se mogli probiti kroz gužvu.

– Recite im vi! – odvratio je tada frontmen grupe Jasenko Houra – Jajo. “Oni su bili veći autoritet nego ja”, objasnio je kasnije razloge za izgovaranje baš te rečenice, te kazao kako ni tada ni danas nije volio “majstore koji imaju svoje represivne kombinatorike”.

Najveća euforija bila je prilikom izvođenja pjesme "Mojoj majci", posvete Hourinoj pokojnoj majci, koja je zbog stiha "zaspala je zadnja ruža hrvatska", postala nova budnica. Tada su se prvi put bez straha nakon dugo vremena i zavijorile povijesne hrvatske zastave.

- Tada smo već imali dosta hitova, no svi su čekali “Ružu hrvatsku”. Nismo mogli pretpostaviti da će pjesma poprimiti takve razmjere. Činilo se kao da ljudi imaju tu potrebu za neovisnošću i ta pjesma im je upravo to značila. Da nisam bio na bini, bilo bi mi drago da sam u publici – kazao je Houra svojedobno u intervjuu za Večernji list, Jasenko je usred koncerta kazao simboličnu rečenicu "Samo da vam kažem, narode, neka u ova teška vremena Bog čuva i vas i nas". Iako se strahovalo od nereda, na koncertu se potrgao samo jedan lanac na Manduševcu i lampa.

Foto: Arhiva VL-a

– Ljudi na običnoj svadbi razbiju više. Ono što mi je najbolje je što se non-stop pojavljuju neke nove snimke s tog koncerta. Znam da postoji i jedna kamera koja je snimala samo Bodaleca i mene, valjda da se odmah primijeti ako se dogovaramo za neku diverziju ili slično. Volio bih doći i do te snimke, čisto zbog dokumentarnih razloga, kazao je Houra, te dodao da se taj izlazak na pozornicu ne može usporediti s desecima koncerata, koliko su ih održali na glavnome gradskome trgu kasnijih godina.

Inače, legendarni bend ove će godine čak dva puta svirati u zagrebačkoj Areni. Nakon što se u rekordnom roku rasprodao koncert 13. prosinca, najavljen je i drugi 14. prosinca. Ljetos su s albuma "Stare navike" predstavili i singl "Djeca su OK".

- Uvijek je nekakva neizvjesnost, ono, mislim ti radiš pjesme onako najbolje što znaš, kao što radiš cijeli život, ne skrećeš s puta ali na kraju krajeva kako će se to ljudima svidjeti, opet je individualno, može se pogriješiti u nekoj procjeni, ali manje više je to u okvirima. Mi koji smo puno na turneji, koji smo na bini non stop, mi vrlo brzo vidimo zapravo kako smo radili i koliko su te pjesme zapravo jake. Mladen Bodalec i ja jako dobro čujemo što se dešava kada sviramo ‘Stare navike’, kazao je Houra.

Osim novih pjesama na repertoaru u Areni zasigurno će se naći i popularni hitovi poput ‘Marina’, ‘Mojoj majci’, ‘Heroj ulice’, ‘Sve je lako kad si mlad’, ‘Pisma ljubavna’, ‘Kiše jesenje’, ‘Kao ja da poludiš’, ‘Crno-bijeli svijet“, ‘Mi plešemo’, ‘Tu noć kad si se udavala’ i ‘Ma kog’ me Boga za tebe pitaju’, koje bude najdublje emocije kod publike.

