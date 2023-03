Princ Harry progovorio o kokainu, marihuani i alkoholu: 'Tako sam se nosio s traumama'

Britanski princ Harry (38), vojvoda od Sussexa, rekao je da mu je uporaba nekih droga "zaista" psihički pomogla, a stručnjak za traume dijagnosticirao mu je poremećaj deficita pažnje (ADD). U kontroverznim memoarima "Spare" Harry je priznao da je redovno uzimao drogu i opisao kako je pušio marihuanu dok je živio u Nottingham Cottage na prostoru Kensingtonske palače.

U subotu je razgovarao s dr. Gaborom Mateom, autorom knjige "Mit o normalnom: Trauma, bolest & izliječenje u toksičnoj kulturi", u intervjuu uživo o uporabi kokaina, marihuane i alkohola. Harry je rekao "(Kokain) mi nije ništa pružio, bio je više stvar druženja i sigurno mi je dao osjećaj pripadnosti. Mislim da je vjerojatno također učinio da se osjećam drukčije nego što sam se osjećao, i to je na neki način bio smisao.

"Marihuana je drukčija, ona mi je zapravo zaista pomogla", rekao je. Vojvoda je govorio i o uporabi psihodelika kao što je napitak ayahuasca.

Nastavio je: “Bilo je to čišćenje vjetrobranskog stakla, uklanjanje životnih filtera jednako kao i na Instagramu, ti slojevi filtera. Uklonila mi je sve to i dala osjećaj opuštenosti, oslobođenja, ugode, lakoće koju sam uspio zadržati neko vrijeme".

“Radio sam to rekreativno i onda počeo shvaćati koliko je to dobro za mene, rekao bih da je to jedan od temeljnih dijelova mog života koji me promijenio i pomogao mi da se nosim s traumama i boli iz prošlosti”, rekao je.

Harry je govorio i o smrti svoje majke Diane, princeze od Walesa, koja je poginula u prometnoj nesreći u Parizu 1997. godine kada je imao samo 12 godina. Dr. Mate mu je rekao: "Čitajući knjigu, dijagnosticirao sam vam ADD... Vidim to kao normalan odgovor na normalan stres".

Rekao je da se to može "izliječiti u bilo kojoj dobi". Vojvoda, koji živi u Kaliforniji nakon što se 2020. preselio u SAD., otkrio je da ima dovoljno materijala za dvije knjige, ali se suzdržao jer misli da mu otac i brat ne bi "nikad oprostili".

Još nije potvrđeno hoće li Harry biti pozvan na očevu krunidbu u svibnju.

