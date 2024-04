Prijeti li Harryju deportacija iz Amerike? Zbog ovog priznanja u memoarima možda izgubi vizu

Mediji u Americi te Velikoj Britaniji prenose informaciju kako bi princ Harry mogao biti deportiran iz Amerike jer je organizacija 'The Heritage Foundation' zatražila pokretanje istrage kojom žele utvrditi je li princ lagao u svom zahtjevu za vizu prije četiri godine i je li tada prešutio kako je u prošlosti konzumirao drogu. Naime, vojvoda od Sussexa u svojim je memoarima "Spare" otvoreno pisao o tome kako je u ranijoj mladosti konzumirao marihuanu, 'čarobne' gljive i kokain.

- Nije bilo zabavno i nije me osobito veselilo, kao što je činilo sve oko mene... ali učinilo je da se osjećam drugačije, a to je bio glavni cilj - napisao je Harry u knjizi koja je izazvala veliki interes javnosti i uznemirila kraljevsku obitelj jer je razotkrio neke obiteljske tajne. U prijavi za vizu za boravak u Americi podnositelji moraju navesti podatak o tome jesu li ikada konzumirali drogu, a organizacija 'The Heritage Foundation' želi se uvjeriti je li Harry bio tada iskren. Daily Mail piše kako Harry i Meghan imaju razloga za nervozu u slučaju da u studenom Donald Trump pobjedi na predsjedničkim izborima. Naime, poznato je kako Meghan Markle nije obožavateljica Trumpa, a taj je osjećaj obostran što je Trump i javno dao do znanja.

VEZANI ČLANCI

Ovaj bivši američki predsjednik i kandidat za predsjednika na ovim izborima rekao je jednom prilikom kako neće zaštititi Harryja jer je izdao svoju baku, kraljicu Elizabetu. Daily Mail je objavio svoju anketu u kojoj Amerikanci općenito ne misle da bi princa Harryja trebalo deportirati ako se utvrdi da je lagao o uzimanju droga u svom zahtjevu za vizu. Izvori bliski Harryju za medije su rekli kako je Harry odgovorio istinito o konzumiranju droge u prošlosti kada se preselio u Ameriku. U međuvremenu objavljeno je i kako vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nastavljaju svoju suradnju s Netflixom.

Na ovoj streaming platformi publika će uskoro moći gledati dva serijala za čiju su produkciju zaslužni Harry i Meghan. U prvoj seriji Meghan će 'slaviti radosti kuhanja, vrtlarstva, zabave i prijateljstva', prenosi Daily Mail napise iz američkih medija. Druga serija fokusirat će se na svijet pola i primarno je snimljena tijekom Otvorenog prvenstva SAD-a u polo u Wellingtonu na Floridi, u USPA Nacionalnom polo centru te je izvršni producent ovog serijala princ Harry.

VIDEO Damir Kedžo: 'Moraš se pomiriti da će te ljudi više pljuvati nego hvaliti'