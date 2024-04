Meghan Markle ima dva uvjeta za pomirenje s Kate, Charlesom i Williamom: Hoće li popustiti?

Meghan Markle još uvijek navodno čeka ispriku kraljevske obitelji prije nego što pristane pratiti princa Harryja u Ujedinjeno Kraljevstvo. Naime, počelo se sumnjati u to da će se odbjegla vojvotkinja pridružiti svom suprugu u Londonu u svibnju. Kraljevski izvor Tom Quinn naglašava kako vjeruje da se vojvoda od Sussexa zalaže za pomirenje s monarhijom, i to četiri godine nakon što su on (princ Harry) i supruga Meghan otišli u Sjedinjene Američke Države, ali Meghan navodno nije za to.

– Harry bi želio pomirenje, ali potpuno podržava svoju suprugu i sve dok ona ne osjeti da je kraljevska obitelj dovoljno dobra prema njoj i dok joj se ne ispričaju za prošlost, to se neće dogoditi – kazao je prošlog četvrtka izvor za britanski Mirror.

– Došlo je do pomaka od Kateine ​​bolesti. Harry i Meghan doista osjećaju da trebaju pružiti maslinovu grančicu, ali Meghanin osjećaj nezadovoljstva još uvijek sprečava da se stvarno nešto dogodi – dodao je izvor. Meghan Markle navodno želi ispriku od kraljevske obitelji za njihovo neartikulirano ponašanje prema njoj, definitivno joj se nije svidjelo takvo njihovo ponašanje. Smatra da nisu poduprli njezino mentalno zdravlje i zamjera raspitivanje starijih članova kraljevske obitelji o boji kože princa Archieja.

Podsjetimo, o tome je Meghan govorila u intervjuu s voditeljicom Oprah Winfrey i u Netflixovoj seriji o sebi i suprugu, a još uvijek osjeća da joj duguju ispriku. Vjeruje se da se kralj Charles dopisivao s vojvotkinjom od Sussexa nakon što je iznijela optužbe o rasnoj netoleranciji u monarhiji, ali ona je odbila poziv na krunidbu svojeg svekra prošlog svibnja.

Harry navodno jedva čeka da ga supruga i njihovo dvoje djece, princ Archie i princeza Lilibet, prate u London kako bi mogao popraviti odnose s kraljem i svojim bratom princem Williamom.

– Harry bi volio da Archie i Lilibet imaju bolji odnos sa svojim rođacima ili s djecom nekih njegovih prijatelja – kazao je izvor blizak Harryju i Meghan za Daily Express ranije ovog tjedna.

– Osjeća da su predugo bili daleko od Ujedinjenog Kraljevstva i želi ovdje početi graditi život. Ne želi ovdje biti stalno, ali želi drugi dom koji mogu redovito posjećivati – priznao je izvor.

Podsjetimo, princ i princeza od Walesa – William i Kate navodno su još uvijek na distanci od vojvode i vojvotkinje od Sussexa, odnosno Meghan i Harryja. Nisu bili dovoljno bliski i nisu imali povjerenja u njih da im kažu za Kateino zdravlje prije javne objave pa su tako Meghan i Harry doznali da Kate ima rak iz videopriopćenja 22. ožujka, kao i cijeli svijet.

