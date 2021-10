Prije točno 40 godina snimljen je najbolji domaći album svih vremena

Na današnji dan prije točno 40 godina zagrebačka grupa Azra snimila je svoj kultni album "Ravno do dna" na koncertu u klubu Kulušić. Upravo taj album je više od 17 tisuća čitatelja Večernjeg lista proglasilo za najbolji hrvatski album svih vremena, u anketi prije tri godine.

Turneju po bivšoj Jugoslaviji 1981. godine, Azra je namjeravala završiti koncertom u zagrebačkom Domu sportova, ali je kao prikladniji ipak odabran klub Kulušić, gdje se moglo smjestiti oko 900 posjetitelja. Nakon što je pet nastupa rasprodano, dodana su još dva, te je Azra nastupila na rekordnih sedam uzastopnih koncerata.

Foto: Promo

Iako najprije planiran kao dvostruki album, Ravno do dna objavljen je na tri LP ploče. Osim svih pjesama s prvog albuma, izuzev "Žena drugog sistema", te pjesama sa singlova i drugog albuma Sunčana strana ulice, na Ravno do dna uvršteno je četrnaest dotada neobjavljenih pjesama - osim naslovne to su i "Đoni budi dobar", "Rođen da budem šonjo", "Visoko iznad vlakova", "Plavo - smeđe", "Reket Roll iz šume Striborove", "Vrata podzemnih voda", "Svjetska lada", "Sestra Lovel 1984", "Ne želim ništa loše da ti uradim", "Prokleto ljut", "Sjaj u kosi", "Ostavi me nasamo" i "Nedjeljni komentar". Album je objavljen u ožujku 1982. za Jugoton.

- Tim potezom Azra je propustila napuniti veliku dvoranu Doma sportova u ranoj fazi karijere, ali ono što se svake večeri tog tjedna događalo u Hrvojevoj ulici broj 6 išlo je u red neponovljivih koncertnih trijumfa. Nakon što su ulaznice za pet nastupa rasprodane, dodane su još dvije večeri, pa je Azra u Kulušiću odsvirala do tada nezamislivih sedam uzastopnih koncerata – prisjetio se Večernjakov glazbeni kritičar Hrvoje Horvat pa nastavio:

– U klub bi se svake večeri naguralo po 900 posjetitelja i ti su ključni koncerti zacementirali famu stvorenu oko Štulića. Ne zaboravivši frustracije s produkcijom prve ploče, Štulić je trostrukim koncertnim albumom, objavljenim u ožujku 1982., želio ispraviti sve podbačaje koji su se znali dogoditi u tonskom studiju te dokazati privlačnost Azre u izdanju uživo. Osim produkcije i miksanja, Štulić je bio prisutan i u „rezanju“ prvih primjeraka vinila u Jugotonovu pogonu u Dubravi - rekao je Horvat.

VIDEO: Sanja Doležal otkrila je li joj draža 'Košulja plava' ili 'Za dobra stara vremena'