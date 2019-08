Prije 4 godine oduševila je nastupom za Dan pobjede, a danas ima poseban razlog za slavlje

Najmlađa dobitnica Večernjakove ruže, talentirana pjevačica i glumica Mia Negovetić, ima novu pjesmu, 'Vrijeme'.

Mlada pjevačica autorica je teksta i glazbe, a djelomično i aranžmana, što predstavlja dodatno uzbuđenje za pobjednicu popularnog showa 'Zvjezdice'. Prije četiri godine Mia je izvela himnu Republike Hrvatske na mimohodu u Zagrebu, što je razlog i zašto je nova pjesma izišla upravo na taj dan. U dogovoru s roditeljima, priznaje, odlučila se da pjesma izađe na obljetnicu njezinog nastupa za Dan pobjede.

- Ne mogu vjerovati da je prošlo toliko vremena - uzbuđeno priznaje Mia, koja se tog nastupa i danas rado sjeća. Mia će se s novom pjesmom predstaviti na 22. Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku. Na istom je festivalu prošle godine ova talentirana pjevačica osvojila tri nagrade sa skladbom 'Mali Dio Neba' - Nagradu za najboljeg debitanta, 2. nagradu stručnog žirija, a Olja Dešić je za istu skladbu dobio nagradu za najbolji aranžman.

- Jako se radujem Šibenskom festivalu, svake godine mi je ogroman gušt pa vjerujem da će biti i ove. Ne znam kako to objasniti, ponosna sam što sam sama napisala tu pjesmu i dala neki dio glazbe u to. Puno mi to znači - otkrila nam je Mia koja priznaje da joj nije bilo teško jer je imala inspiraciju.

- Pjesma svakome može značiti nešto drugo, to prepuštam slušateljima. Meni je došla u trenutku inspiracije kad sam sjela za klavir i odsvirala melodiju na tekst koji sam ranije napisala, kao dokaz da mogu sama iznijeti neke svoje misli kroz glazbu. Bilo mi je čudno jer teško je povjerovati da si sam to sve napravio i da se to sve događa i da će pjesma stvarno izaći van - sretna je pjevačica.

Svoje planove za neke nove projekte simpatična Mia nam nije otkrila, ali film 'General', u kojem glumi mlađu sestru generala Ante Gotovine,a koji još uvijek nije imala priliku pogledati, planira pogledati uskoro i to u društvu roditelja.