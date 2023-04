Prijatelji su, ali Diddy svaki dan na Stingov račun uplaćuje 5000 dolara jer ga nije pitao za dopuštenje

Poznati reper i glazbenik P. Diddy otkrio je kako kolegi Stingu svaki dan plaća popriličnu svotu jer je bez njegovog dopuštenja uzeo dio pjesme "Every Breath You Take" od grupe The Police i iskoristio je taj dio pjesme u svom hitu "I'll Be Missing You".

Na Twitteru je 53-godišnji reper rekao kako Stingu plaća 5000 dolara dnevno jer ga nije pitao dopuštenje za korištenje njegove pjesme. Diddy je na Twitteru objavio isječak Stingovog intervjua za The Breakfast Club iz 2018., gdje je glazbenik upitan je li istina da od Diddyja dnevno prima 2000 dolara, što je on potvrdio. Diddy je u objavi na Twitteru pojasnio da je iznos zapravo veći, napisavši: Krivo. Točan iznos je 5000 dolara dnevno. Ljubav prema mom bratu Stingu.

Tijekom intervjua za za The Breakfast Club bivši frontmen grupe Police rekao je da je Diddy tražio dopuštenje tek nakon što je pjesma objavljena, ali je dodao: Sada smo jako dobri prijatelji. Ali do kraja života mi mora isplaćivati naknadu za neovlašteno korištenje moje pjesme. U intervju je Sting pohvalio repera i kazao kako je to bila prekrasna verzija njegove pjesme i posebno je naglasio da mu se svidjela melodija.

Od naknade u iznosu od 5000 dolara dnevno britanski glazbenik Sting godišnje zaradi 1.8 milijuna dolara. Inače, pjesma "I'll Be Missing You" bila je Diddyjeva posveta kultnom njujorškom reperu The Notorious B.I.G., koji je 1997. godine preminuo u dobi od 24 godine.

Diddyja je na pjesmi pratila Biggiejeva bivša supruga Faith Evans, zajedno s R&B grupom 112. Sting i Diddy zajedno su izveli emotivnu pjesmu na dodjeli MTV Video Music Awards održanoj u Radio City Music Hallu u New Yorku 4. rujna 1997. godine.

Tribute je bio hit i proveo je 11 tjedana na vrhu Billboard Hot 100. Diddy je također osvojio nagradu za najbolju rap izvedbu dua ili grupe na 40. dodjeli Grammyja. Pjesma "I’ll Be Missing You" bio je drugi singl s Diddyjevog debitantskog albuma iz 1998., No Way Out.

