Pri vaganju jednog kandidata dogodio se prvi presedan u ovoj sezoni

Kandidate čeka novi zadatak – i to dosad najteži. Treneri su im pojasnili da u izazovu koji se zove „Kap po kap“ svaki tim odabire jednog kandidata koji ima cilj sjediti i biti drugima na teret.

Pored toga, imat će mjericu od pola litre i grabiti vodu te taj sadržaj prelijevati u veliku posudu od 30 litara koja se nalazi iznad njih, što znači da će ostali kandidati morati barem 60 puta podignuti odabranog kandidata do te posude.

Plavi tim je odlučio da će Megi biti ta koja će visjeti u zraku, dok je crveni tim odabrao Irenu. Zadatak je krenuo itekako žestoko, a Sanja je poprilično vikala na svoj plavi tim. U žaru borbe, i među kandidatima je bilo očigledne netrpeljivosti. U tijesnoj borbi na kraju se pokazalo da su crveni ipak bili spretniji i tako ostvarili dva kilograma prednosti na vaganju. Nakon što su se zabavili uz društvene igre, crveni i plavi tim nastavili su s treninzima.

Nina ima ozlijeđenu nogu zbog čega ne može trenirati kao i ostali, a plavi se moraju koncentrirati kako bi što jače odradili trening i na kraju uspjeli dostići dva kilograma prednosti koje ima crveni tim. Osim toga, svi kandidati spremaju se za trčanje Grawe maratona, a treneri se još uvijek premišljaju tko će od njihovih članova trčati.

Kandidati ponovno idu na vaganje, a led probija Alen. Sa 147,9 kilograma došao je na 125,4 kg. Domagoj je prvi od crvenih stao na vagu koja je pokazala 1,9 kg manje te sada ima 147,9 kg. Ivan je sa 131,8 kg došao na 127,4 kg što znači da je izgubio fantastičnih 4,4 kg. Irenina vaga je pokazala 3,6 kilograma manje te sad ima 105 kilograma.

Luka je ostvario odličan rezultat i izgubio 5,3 kilograma te trenutno ima 118,1 kg. Biserka je izgubila 1,1 kilogram te ima 111,8 kilograma. Marta je izgubila 2,5 kilograma te je trenutno na 140,4 kg. Josipa je sa 121,4 kg došla na 118,6 kilograma, što je razlika od 2,8 kilograma. Magdalena je napokon pala ispod 100 kilogram te sada ima 98,1 kg.

Pri Mirinu vaganju dogodio se i presedan u ovoj sezoni – naime, on je prvi kandidat koji je na vaganju imao kilogram viška, no već od prije ima kilogram prednosti i osobni imunitet, a smatra da mu njegovi crveni neće zamjeriti što je došlo do ovakvog rezultata. Koliko kilograma su izgubili ili dobili ostali kandidati i tko će od njih reći zbogom showu „Život na vagi“, gledatelji će doznati u srijedu u 21 sat!

