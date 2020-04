Preživjela je potrese i bolest, ali ubija ju samoća: Naša glumica progovorila o borbi za život

Zagrebačka glumica i šansonijerka Kostadinka Velkovska u izolaciji je već više od dva mjeseca. Naime, prije situacije s koronavirusom počele su je mučiti svakodnevne teške glavobolje, te je imala problema s vidom. Odmah je otišla doktoru, koji joj je nakon pretraga preporučio hitnu operaciju. Na stolu je bila već drugi dan.

- Hvala ti Bože, jer dva dana nakon što sam izašla iz bolnice, čak možda i nešto prije je krenula ta korona. Jer da je bila korona, tko zna bi li me uopće operirali... - kazala je glumica koja je već bila spremna na višemjesečne kemoterapije i zračenja.

Srećom, bio je to samo dobroćudni tumor, ali kako tvrdi Velkovska, nije bio baš mali.

Rekla je da se trenutačno sjeća dobro, no ubija ju samoća. Kako bi si pomogla upali televizor samo da dobije privid i atmosferu da nije potpuno sama na svijetu. Ima sina, ali on ima svoju obitelj i ne dolazi je posjećivati, kaže, to je i dobro u ovoj situaciji.

Ipak, svakodnevno se čuje s prijateljicama na mobitel, što joj malo olakšava ove teške dane. Isto tako, ide sama do dućana koji joj je blizu kuće.

Ovu 71-godišnju glumicu, punu pozitivne energije, po izlasku iz bolnice preplašio je i potres koji se dogodio prije mjesec dana koji ju je podsjetio na onaj u Skopju, koji je proživjela kao 14-godišnja djevojčica, pa tako i ovaj u četvrtak ujutro.

- Zaledila sam se. Ali odmah sam pogodila jačinu! - kaže Velkovska i nastavlja: Odmah me nakon toga nazvala prijateljica iz Skopja, profesorica je na faksu, i ja njoj kažem "Čuj sigurno je bio 3" i točno, bio je 3,2 - našalila se glumica.