Melina Džinović nakon razvoda od Harisa pobjegla iz države: Otputovala u daleku zemlju

Vijest koja je kao bomba u medijima eksplodirala jest razvod Harisa Džinovića i modne dizajnerice Meline Džinović, a i nakon nekoliko tjedana glasine o njima i dalje se ne stišavaju. Pjevač je u više navrata iznio gnjusne detalje njihova privatnog života, te detalje braka, a sada se čini kako njegovo ponašanje njoj nikako ne ide u prilog. Naime, prema navodima srpskih medija, Melina je usred velikog pritiska javnosti odlučila otići iz Srbije u kojoj je godinama živjela.

Modna je dizajnerica još prošlog tjedna otputovala u Monako, a odmor u toj zemlji joj je došao kao bijeg od stvarnosti i svakodnevice, doznaje Blic. Melina je i ranije spominjala kako voli posjećivati Monako, a kada će se vratiti u Beograd, nikome nije poznato.

Podsjetimo, nedavno je u kući Harisa Džinovića na beogradskom Senjaku nastao kaos, nakon posjeta njegove bivše supruge Meline. Kako bi je izbacio iz doma, Haris je pozvao policiju, koja je brzo došla na lice mjesta, nakon čega je Melina izjavila da je Haris maltretira. Policija je zatim privremeno Harisu oduzela pištolj koji je imao u kući, iako za njega ima dozvolu, nakon čega je pjevača sin Kan odvezao u policijsku postaju, gdje se zadržao satima.

Fotoreporteri Blica snimili su Kana ispred policijske postaje, kao i Melinu koja je autom projurila kraj sina i nije mu se javila, a Haris je nedavno otkrio kako oni već neko vrijeme ne komuniciraju. Haris i Melina zajedno imaju kći Đinu koja ju je otpratila na Instagramu i sina Kana, koji navodno ne razgovara s majkom.

Podsjetimo, nedavno je Haris Džinović gostovao na srpskoj televiziji Blic u emisiji "Scena", a novinarku je ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku te otvorio dušu o razvodu, otkrio je niz intimnih detalja o kojima dosad nije javno govorio. - Da je ona imala interes sačuvati brak, vjerujem da bi ga i sačuvala. Bio sam raspoložen da zauvijek živimo zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite vjerni dok vas smrt ne rastavi i tako dalje. Držao sam se zaista toga, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam ja takav čovjek. Meni je dovoljna bila jedna žena - iskreno je priznao Haris Džinović koji ovih dana ne prestaje javno prozivati bivšu suprugu, a s kojom ima dvoje djece kći Đinu i sina Kana.

VEZANI ČLANCI:

- Kajete li se što ništa niste napravili - upitala ga je novinarka, a on joj je odgovorio: - Ne, jer je druga strana bila nespremna i nevolja popričati. To me je razočaralo i zato mi je lakše bilo. Ako se netko ne bori, što će se boriti druga strana. Nije mi padalo na pamet da je vučem za rukava - ispričao je Haris Džinović, a potom ga je upitala osjeća li se nakon svega iskorišteno.

- To može netko sa strane reći, ali možda mogu i ja, na izvjestan način. Bilo je tu iskorištavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god želite. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako netko misli da je zahvalnost samo da kaže : "Hvala ti ljubavi", to ipak moraš pokazati i nekim djelima. Ne mora sada u ekvivalentu, ako torbica košta 5.000 eura, da sada one meni vrati poklonom iste vrijednosti. Možemo popiti i kavu, da kažeš: "Ja ću platiti", a to je meni sasvim dovoljno. Međutim, nije se ni to događalo, i tu sam onako bio baš vrlo iznenađen - priznao je pjevač Haris Džinović oko kojeg se ovih dana bura u medijima ne stišava. - Nisam žalio niti jednog eura, nego sam ja davao samo više, kao američki Fort Know zlatna rezerva - dodao je.

VIDEO: U 77. godini preminuo američki glumac i sportaš O. J. Simpson