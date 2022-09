Prepoznajete li je? Ova slatka djevojčica jedna je od naših najpoznatijih manekenki i glumica

Splitska glumica Nada Abrus (70) iznenadila je pratitelje na Facebooku novom profilnom fotografijom, na kojoj je pokazala kako je izgledala kao djevojčica.

- Ajme , isti pogled, poručila je Nadi jedna prijateljica, a fotografija je vrlo brzo dobila stotinjak lajkova.

Podsjetimo, iza Nade Abrus karijera je duga više od 50 godina. Bila je i uspješna manekenka, a glumiti je počela kad joj je bilo samo 16 godina, u filmu "Nedjelja" Lordana Zafranovića. O tome je pričala u svibnju ove godine u razgovoru za Večernji list.

- Izvukli su me iz gimnazijske klupe, bila sam treći razred kada su me odveli na probno snimanje. Zbog izostanaka nisu mi dopustili da maturiram u splitskoj gimnaziji Vladimir Nazor pa sam završila srednju u omiškoj. Polagala sam ispite kao studentica jer sam stalno bila negdje na putu, snimanju... A bila sam klinka, nevinašce, jedino dijete splitske samohrane majke. U Zafranovićevom filmu partner mi je bio Goran Marković, a on je već tada, kao i Zafranović, bio na akademiji, i to u Pragu. Film je iduće godine, ‘69. prikazan u Puli gdje su me proglasili najljepšom glumicom Jugoslavije. Zaredali su se intervjui, fotografiranja na Zlatnim stijenama, tulumi u hotelu Riviera gdje je zalazio tadašnji jet-set, ludnica - prisjetila se nenadane slave Nada Abrus. Uslijedile su potom brojne uloge na filmu i televiziji, predstava u HNK Split, pa tako i one u dvije antologijske serije, “Kuda idu divlje svinje” i “Malo misto”. A tada je, smije se, još bila naturščik.

- Smoje je rekao da sam ja “njihova mala iz Splita” pa su me uzeli za ulogu Ane Metlice. Imala sam jednu lijepu scenu s Borisom Dvornikom. Kao vrlo mlada djevojka dobila sam priliku nastupiti s plejadom najboljih jugoslavenskih glumaca, Dalmatinaca raspršenih posvuda koje je Smoje sve okupio. Više ne mogu ni izbrojati koliko puta sam gledala “Malo misto”, no svaki mi je puta novo i svježe. Smoje je bio genije - priča Nada. Nekoliko godina nakon glumačkog debija, počela je i njezina karijera manekenke. U jednom od intervjua, naime, izrazila je želju da se bavi manekenstvom, a to joj se vrlo brzo i ostvarilo. - Bila sam mlada cura koja se voljela dotjerivati, šminkati i putovati pa je manekenstvo bilo dobra prilika za to da budem u trendu. Tako je krenulo, nakon intervjua u Startu jedan organizator revije na Velesajmu pozvao me da dođem i kazao: “Mala, imaš koljena kao moj sin, al prošeći malo.” Već sutra bila sam na Beogradskom sajmu mode. Ostala sam u tom poslu do ulaska u angažman Komedije, kazala je glumica.

