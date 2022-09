Marija Šerifović o incidentu kada je vikala u centru Beograda: 'Ne mogu reći da se kajem'

Glazbenica Marija Šerifović (37) stigla je na snimanje nove sezone showa "Zvezde Granda", a osim o emisiji za Novu.rs govorila je i o incidentu kada je vikala usred noći u centru Beograda.

- Ne mogu reći da se kajem. Da mi je žao što sam nekoga probudila, jest. Ali, rekla bih i da ste svi vi ovdje ljudi od krvi i mesa, imate dušu, organe, emociju, pa netko to ispoljava ovako ili onako. Je li primjereno, sigurno nije, ali nikada ne bih mijenjala nijedan svoj najiskreniji pokret ili potez za bilo što neiskreno, falš, fejk. To sam ja, to je to. Ako sam nekoga probudila, ispričavam se. Ispričavam se mom automobilu, mojim prijateljima, jer smo se svađali svi cijelu noć, kazala je Marija koja je komentirala i svoju novu liniju.

Marija Šerifović pravi haos u centru grada! pic.twitter.com/mD59rodPTS — Lovac na neke od njih! (@Sabljalo) August 27, 2022

- Trenutno sam izgubila pet kilograma. Još mi toliko treba, možda sedam. Da opet mogu jesti. Jedem normalno, ali istina je da mi nedostaje i da mi je jako teško. Vrijeme je da svoje tijelo stavim u punu funkciju i pripremim se za novi album, turneje i poslove, rekla je pjevačica.

Podsjetimo, na snimci koja se proširila prošlog mjeseca društvenim mrežama Marija se zaustavila nasred ceste, izašla iz automobila i počela se derati iz sveg glasa.

- Je*at ću ti mamu! - vikala je udarajući po automobilu, dok ju je nepoznata ženska osoba u njenoj pratnji pokušavala smiriti. Pjevačica je ubrzo objasnila o čemu je riječ.

- Iako se nikoga ne treba ticati, primila sam jednu privatno lošu informaciju. Jedino kome se trebam ispričati je mom automobilu i ukoliko sam nekoga probudila - rekla je Šerifović.

VIDEO: Bivši zaposlenici Meghan Markle otkrivaju da je šefica iz pakla