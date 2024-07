Preminuo popularni DJ i producent: 'Svirao sam s njim prije dva tjedna, imali smo sjajan set zajedno'

Thomas Brückner, popularni DJ i producent umjetničkog imena Tomcraft, preminuo je ovog ponedjeljka u 50. godini. Tužna vijest potvrđena je na njegovom Facebook profilu.

''Počivaj u miru. Teška srca vas moramo obavijestiti da je jučer, 15.07.2024. preminuo naš voljeni otac i suprug. Zauvijek ćemo te nositi u našim srcima i voljeti dok se ponovno ne ujedinimo. S poštovanjem, vaša obitelj. Bine, Max, Amelie i Sophie'', objavljeno je na Facebook profilu Tomcraft.

Tomcraft je inače bio rođen u Njemačkoj, Munchenu 1975. godine, a bio je svjetski poznat zbog svog doprinosa house i tehno glazbi. Karijeru je započeo 1994. godine, a ubrzo je stekao prepoznatljivost na sceni elektronske glazbe. Među popularnijim pjesmama bile su one u suradnji s Eniacom - ''Loneliness'' i ''Prozac'', a nastupao je na brojnim prestižnim događajima diljem svijeta poput Love Parade u Berlinu. Tijekom svoje karijere, Tomcraft je izdao nekoliko albuma kao što su "All I Got" (2001), "MUC" (2003), "HyperSexyConscious" (2006) i "For the Queen" (2007). Također je osnovao vlastitu diskografsku kuću Great Stuff Recordings 2003. godine, a 2005. godine pokrenuo je Craft Music.

Od njega su se oprostile brojne zvijezde Pierrea Pienaara, Johana Gielena, Tyrona Dixona, Parin Majithia, Milkwisha... Objavu mu je posvetio Westbam, koji je ispričao kako je s njim svirao u Rügenu još prije dva tjedna.

- Naš dobar prijatelj DJ Tomcraft preminuo je sa samo 49 godina. Svirao sam s njim u Rügenu prije samo dva tjedna. Imali smo sjajan set zajedno. Sjedio sam tamo i slušao od početka do kraja. Što rijetko kad i radim. Zvučao je sjajno i vrlo je nepogrešivo kao on. Možda mu je to bio posljednji set. Ne znam. Pričao sam s njim prije tri dana i rekao je da se oporavlja od gripe, ali je izgledao dobro raspoložen. Tom je imao fantastičnu novu glazbu koja je stigla i vrlo se veselio što će svirati sa svima nama na Rave The Planet. Kao što sada znamo: To nije bilo suđeno. Stvarno je srceparajuće. Počivaj u miru brate - napisao je.

