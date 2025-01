Preminuo Jeff Baena, redatelj i suprug poznate glumice

Jeff Baena, američki redatelj i scenarist poznat po filmovima "Life After Beth" i "The Little Hours", preminuo je u petak. u Los Angelesu u 48. godini života. Njegova iznenadna smrt potresla je filmsku industriju i obožavatelje. Baenino tijelo pronašao je njegov asistent u redateljevom domu u Los Angelesu. Prema izvješćima policije, nema tragova nasilja.

Rođen 1977. godine u Miamiju u sekularnoj židovskoj obitelji, Baena je svoju filmsku karijeru započeo nakon diplomiranja na prestižnom NYU Film School. Preselivši se u Los Angeles, prvo je radio kao pomoćnik produkcije za Roberta Zemeckisa, a zatim kao pomoćnik urednika za redatelja Davida O. Russella, s kojim je kasnije ostvario značajnu suradnju.

GALERIJA: Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana

Njegov prvi veliki scenaristički uspjeh bio je film "I Heart Huckabees" iz 2004. godine, koji je napisao u suradnji s Russellom. Kao redatelj debitirao je 2014. godine filmom "Life After Beth", nekonvencionalnom zombie komedijom. Uslijedili su filmovi "Joshy" (2016.), "The Little Hours" (2017.), "Horse Girl" (2020.) i "Spin Me Round" (2022.).

Baena je 2011. godine započeo vezu s glumicom Aubrey Plaza, koja je kasnije postala njegova česta suradnica na filmskom platnu. Par se vjenčao 2020. godine tijekom pandemije, što su javno objavili tek u svibnju 2021. Plaza je glumila u nekoliko njegovih filmova, uključujući "Life After Beth" i "The Little Hours", što je njihovu profesionalnu i privatnu vezu učinilo još posebnijom.

Osim filmova, Baena je ostavio trag i na televiziji. Njegovo najznačajnije televizijsko ostvarenje je serija "Cinema Toast" za Showtime, koju je kreirao, režirao i producirao. Ova antologijska serija označila je i redateljski debi njegove supruge Aubrey Plaza.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je val tuge u filmskoj zajednici, a brojne kolege i prijatelji odali su mu počast na društvenim mrežama. Za sobom je ostavio suprugu Aubrey Plaza, majku Barbaru Stern, očuha Rogera Sterna, oca Scotta Baenu, maćehu Michele Baenu, brata Brada Baenu te polusestu Biancu Gabay i polubrata Jeda Fluxmana.

Jeff Baena ostat će upamćen po svom jedinstvenom pristupu filmskoj umjetnosti, sposobnosti miješanja žanrova i stvaranju nekonvencionalnih priča koje su osvojile publiku i kritiku diljem svijeta.

VIDEO: Severina oborila novi rekord! U novogodišnjoj noći okupila 55.000 ljudi pa poručila: Moje srce kuca za ovaj grad