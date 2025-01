Iznenada preminula zvijezda serije 'General Hospital', uzrok smrti još nije utvrđen

Glumica Leslie Charleson, poznata po ulozi Monice Quartermaine u seriji "General Hospital", preminula je u dobi od 79 godina. Uzrok smrti još uvijek nije poznat. Vijest o njezinom odlasku potvrdio je izvršni producent serije Frank Valentini. "Teška srca objavljujem da je preminula moja draga prijateljica i kolegica Leslie Charleson...", započeo je Valentini u svojoj objavi.

"Njezino trajno nasljeđe obuhvaća gotovo 50 godina samo u seriji ‘General Hospital‘. Baš kao što je Monica bila srce Quartermaineovih, Leslie je bila voljeni matrijarh cijele glumačke ekipe. Nedostajat će mi naši svakodnevni razgovori, njezina dosjetljivost i nevjerojatna prisutnost na setu. U ime cijele ekipe serije izražavam najiskreniju sućut njezinim najbližima u ovom teškom trenutku," napisao je Valentini.

Kako prenosi New York Post, Leslie Charleson pridružila se drami ABC-ja 1977. godine te se pojavila u više od 2000 epizoda. Karijeru u industriji započela je 60-ih godina radom na projektima "As the World Turns" i "A Flame in the Wind". Tijekom svoje bogate karijere odigrala je više od 1400 epizoda u sapunici "Love Is a Many Splendored Thing", ostvarila angažmane u serijama "Happy Days" i "Friends", kao i u filmu "The Return of the Muskrats". Bila je nominirana za prestižnu nagradu Daytime Emmy.

