Preminula pjevačica slavnog disco benda, znamo ih po brojnim hitovima

Alfa Anderson, pjevačica i jedna od osnivačica slavne disco grupe Chic, preminula je u 79. godini života. Vijest o smrti na Instagramu je objavio Nile Rodgers, frontmen Chica.

Rođena u Bronxu, New York, Anderson je rano došla u dodir s glazbom, što je postavilo temelje za karijeru ukorijenjenu u zvucima soula, jazza i R&B-a. Prvi veliki uspjeh doživjela je kada ju je Luther Vandross pozvao da pjeva u grupi Chic. Pjevala je prateće vokale na hitovima "Dance, Dance, Dance" i "Everybody Dance", prije nego što je 1978. promaknuta u suvoditeljicu vokala. Anderson je briljirala u izvedbama pjesama poput "Le Freak" i "Good Times", čime je učvrstila svoju ključnu ulogu u sastavu. Njen glas može se čuti i na hvaljenim albumima grupe C’est Chic (1978) i Risqué (1979), koji su postali prekretnice disco ere.

Nakon raspada grupe Chic početkom 80-ih, Anderson je nastavila raditi kao studijska pjevačica i provela pola desetljeća u Vandrossovoj pratećoj grupi na turnejama. Također je izgradila uspješnu solo karijeru. Godine 1986. izdala je album Alpha’s Beta, koji je sadržavao dance hit "Love and Understanding". Zajedno sa svojim suprugom Tinkrom Barfieldom osnovala je duhovnu grupu Voices of Shalom. Iako njena solo karijera nije dosegnula komercijalne uspjehe njezina rada s Chicom, Alfa Anderson ostala je cijenjena i voljena figura u svijetu glazbe, poznata po svojoj svestranosti i snažnoj scenskoj prisutnosti.

Anderson se ponovno ujedinila s pjevačicama iz grupe Chic, Luci Martin i Normom Jean Wright, 2010. godine u pjesmi "My Lover’s Arms". Triju se pridružila i Lisa Fischer, koja je ranije pjevala s Alfom u Vandrossovom bendu i Voices of Shalom. Pjesmu "My Lover’s Arms" producirao je Tinkr Barfield, a pojavila se na albumu It Is What It Is (2011) od Tinkr B. & Lu-Fukija. Album je uključivao Alfine vodeće vokale i autorske doprinose pjesmama "Money, Power" i "The Song That Captures Your Heart", čime je otvoren put za njezin prvi solo singl, "Former Lady of Chic" (2013), koji su napisali i producirali Eluriel (Tinkr) Barfield, Eluriah Barfield i Taurie Barfield.

"Former Lady of Chic" potaknuo je novi interes za Alfinu karijeru. Autor James Arena posvetio joj je cijelo poglavlje u svojoj bestseler knjizi First Legends of Disco (2014), što je dovelo do Alfinog hvaljenog nastupa s Normom Jean Wright i Luci Martin na koncertu "First Ladies of Disco" u Palm Springsu. Iste godine, Alfa je nastupala na Central Park SummerStage (NYC), u Grand Opera Houseu (Wilmington, DE), The Cutting Roomu (NYC), Joe’s Pubu (NYC) i na otvaranju Hard Rock Hotela na Ibizi, gdje je bila iznenađenje tijekom inauguracijskog koncerta

Osim svog rada s Chicom, Alfa je surađivala s umjetnicima poput Diane Ross, Cyndi Lauper i Davida Bowieja, dajući svoj prepoznatljivi glas brojnim projektima.

