Uginula mačka čiji je izgled uveseljavao mnoge

Mačka Grumpy Cat, zvijezda društvenih mreža, uginula je u dobi od sedam godina, otkrili su njezini vlasnici.

Grumpy Cat bila je poznata po svojem ''mrzovoljnom'' izrazu lica koji su zavoljeli milijuni ljudi diljem svijeta. Bila je poznata i po imenu Tardar Sauce, a na Instagramu je imala čak 2.4 milijuna pratitelja, dok je ta brojka na Twitteru bila 1,5 milijuna.

