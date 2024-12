Preminula je Eminemova majka Debbie, izgubila je bitku s teškom bolesti. On ju je optuživao za zanemarivanje i zlostavljanje

Majka američkog repera Eminema, Debbie Nelson, preminula je u 69. godini života. Prema izvorima bliskim obitelji, Debbie je izgubila bitku s rakom pluća u gradu St. Josephu u saveznoj državi Missouri. Bolest je otkrivena tek u rujnu ove godine, no nažalost, brzo je napredovala. Američki tabloid TMZ prvi je objavio ovu informaciju.

Eminemov odnos s majkom obilježen je turbulencijom. Poznati 52-godišnji hip-hop umjetnik u ranim je danima svoje karijere javno optuživao majku za zanemarivanje i zlostavljanje. Situacija je eskalirala 1999. godine kada ga je Debbie tužila za klevetu. Osam godina kasnije, objavila je knjigu sjećanja "My Son Marshall, My Son Eminem", dijeleći detalje o svom životu. Unatoč dugogodišnjim nesuglasicama, s vremenom su pronašli put do pomirenja. Eminem je 2013. godine posvetio pjesmu "Headlights" svojoj majci, izrazivši žaljenje zbog oštrih riječi i ispričavši se za napetosti u njihovom odnosu.

Podsjetimo, u listopadu 2024. godine jedan od najpopularnijih repera današnjice Eminem objavio je spot za pjesmu "Temporary", koju je napisao kao pismo svojoj kćeri Hailie Jade u slučaju njegove smrti. No, ono što je posebno iznenadilo njegove fanove je emotivni video u kojem je otkrio da će postati djed.

U jednom trenutku u videu, Hailie Jade, inače glazbena umjetnica i podcasterica, ocu daje plavu košulju na kojoj na leđima piše "Djed". Zapanjeni Eminem zatim drži fotografiju ultrazvuka dok se Hailie Jade smije očevoj reakciji na vijest. Glazbeni video prikazuje montažu kućnih videa Hailie i Eminema iz njenog djetinjstva spojenih sa snimkom njezinog nedavnog vjenčanja sa suprugom Evanom McClintockom.

Obožavatelji su po prvi put imali priliku vidjeti i prvi ples Hailie i njezinog oca te trenutak kada ju je doveo do oltara. "Najjači reper ikad plače. I ja plačem sada", "Vidjeti Eminema kako plače je nešto najljudskije što sam vidio do sad", "Eminem je upravo rasplakao milijune očeva", "Ništa ne boli više od Eminemovih suza", "Gotovo sam se rasplakala kad sam osjetila ljubav oca prema njegovoj maloj djevojčici, ne mogu prestati slušati", samo su neki od oduševljenih komentara.

