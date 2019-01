"Predzadnji put" nije bio dovoljan, zagrebačka publika želi vidjeti Željka Pervana i "Zadnji put"

Ogroman interes javnosti za njegov dugogodišnji rad potvrđen je kada je u vrlo kratkom roku rasprodao prvi termin, zbog čega je odlučio najaviti i drugi.

Ravnatelj Dvorane, g. Dražen Siriščević, otvorio je konferenciju za medije javnim priopćenjem financijskog izvješća Dvorane za 2018. godinu te najavio kako će više riječi o istom biti uskoro u Lisinskom, uz glavnog aktera dvije večeri, Željka Pervana.

Posjetitelje očekuje dva sata posebno promišljenog programa, svojevrsna kompilacija najboljih djela dugogodišnje karijere: „Udivljen sam svijetom, prekrasan je, sve me nevjerojatno zanima – od biljaka, životinja, ljudi, žena muškarci... to mozak upija i onda taj mentalni sklop koji sam dobio rođenjem stvara. To je stand up. Ne govori Željko Pervan nego lik koji je začuđen životom i svijetom oko sebe. Iskoristit ću priliku da sve dobro posložim u dva sata, sve ono o čemu sam promišljao u životu ću probati dobro strukturirati. Ovo je jako rijetka prilika na ovim prostorima.“

Naglasio je kako je u Mostaru prodao 984 ulaznice, a u Slavonskom brodu 1100 ulaznica za nastup te odgovorio na pitanje što će se dogoditi nakon „Zadnjeg puta“: “Nakon zadnjeg puta dolazi reinkarnacija. Zeznuo sam se, dao sam ime „Predzadnji put“ jer to ljudi ovdje vole. Kad Hrvat shvati da je nekom zadnji put, odmah svi navale. Tako je bio „Predzadnji put“ pa ako se nakon toga pojavim u Otočcu da ne kažu da lažem. Međutim, sad smo dodali i „Zadnji put“, a treća će se zvati „Majke mi, zadnji put!““

Pervan je sa zadovoljstvom odgovorio i na mnogobrojna pitanja zainteresiranih novinara koje je nasmijao do suza, a na samom kraju mu je g. Siriščević postavio jedno za čovječanstvo izuzetno važno pitanje „Je li prvo bila kokoš ili jaje?“. „Mislim da je prvo bilo jaje. Sigurno je bilo jaje. Kokoš nije bitna.“

