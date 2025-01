Pratitelji ne prestaju komentirati novi video Elle Dvornik: 'Morate vidjeti na kako dobrom dejtu sam bila'

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je objavila novi video koji je oduševio njene pratitelje. Naime, objavila je smiješni video o svom ljubavnom životu. Ella je snimila video u kojem u prvom kadru sjedi za stolom u restoranu, te napisala: 'Morate vidjet' na kako dobrom dejtu sam bila'. Kada je okrenula kameru pratitelji su mogli vidjeti kako na stolcu nasuprot nje nema nikoga. - Puno dubokih razgovora, emotivne inteligencije i filozofije - napisala je Ella. U manje od 24 sata video je lajkalo više od 2000 ljudi, a fanovi su joj pisali kako i oni vole ići sami u kino, kazalište ili na koncert, a ne samo u restorane. - Treba uzet nekad predah od ljudi i uživati u hrani, pogledima na ljude i tišini - napisala je jedna pratiteljica.

Ella na društvenim mrežama dijeli različite aspekte svog života. Poslovne suradnje, obiteljski život, želje i misli, ali i kako napreduje njezina fizička transformacija. Sve su to teme koje se mogu vidjeti na njezinu Instagram profilu, a u jednoj od posljednjih objava snimka je iz teretane na kojoj pozira u kratkoj majici i gaćicama. "Nek mi stoji tu snimka prvog mjeseca, da mogu usporediti za pet mjeseci što će biti (plot twist udebljam se)", napisala je Ella u opisu, a brojni pratitelji su je pohvalili. No čini se da je jednoj pratiteljici zasmetalo to što Ella na snimci ima samo gaćice i majicu.

"Dosadna si više sa skidanjem i promoviranjem nemorala", napisala joj je, a influencerica joj nije ostala dužna. "Tako je. Nemojte živjeti zdravo.... Sjedite doma i komentirajte drugima da su nemoralni", odgovorila joj je. "Možeš vježbati da nisi u gaćama", odgovorila joj je ista pratiteljica. "A kako da pokažem kvadriceps i trbuh bez da ih pokažem?? Majke ti reci mi?" ponovno je uzvratila Ella.

Inače, njezinu snimku iz teretane komentirala je i pjevačica te kantautorica Alka Vuica, koja je napisala: "Izgledaš mrak! Kao Jane od Tarzana." Podsjetimo, Ella na društvenim mrežama često podijeli i izazovna izdanja. Tako je bilo i nedavno kada je pozirala pred ogledalom u crnom topu dugih rukava, a tangice je s jedne strane navukla jako visoko. Objava je za manje od 24 sata prikupila više od osam tisuća oznaka "sviđa mi se", a komentari pohvale na račun njezina zavidnog izgleda samo su se nizali. "Kraljice autentična", "Woooow", "Djedovinu bih ti prepisao", "Javi se da popijemo koje pivo", samo su neki od komentara.

GALERIJA Ella Dvornik tijekom godina potpuno se promijenila, zebraste ekstenzije i neonske boje bili su joj favorit

Ni nakon nekoliko dana reakcije na njezine seksi i izazovne fotografije nisu se stišavale, pa je tako odgovorila pratiteljima zašto ponekad zna objaviti provokativne fotke. "Intruzivno i najiskrenije, ja sam sebi prej**ena. Drugo, ekshibicionizam mi je doslovno posao već 14 godina. Užasno me zabavlja jeftina provokacija naroda, to jest jeftino provocirati narod, to mi je razonoda", započela je. "Dobijem malu dozu serotonina validacijom ili diskreditacijom ljudi na internetu, potpunih stranaca koje vjerojatno nikad u životu neću upoznati", kazala je.

"Pretpostavljam da je tako i dečkima koji odu u kladionicu kladiti se na neki afrički nogometni klub i dobiju pet eura. Otprilike taj osjećaj – kratkoročno, ali i dalje je tu", istaknula je. Zatim je pratiteljima poručila: "Ljudi koje je isprovocirala izjava da volim jeftino provocirati. Zar nije ironija života predivna?" dodala je kasnije.

Ella je treninzima i pravilnom prehranom isklesala svoje tijelo. Iako je oduvijek imala vitku liniju, često je bila nezadovoljna izgledom trbuha. Odlučila je preuzeti stvari u svoje ruke, a danas svojim uspjehom inspirira mnoge pratitelje na promjenu.