Poznati glumac se sukobio s obožavateljem nakon što je njegova supruga izgubila ravnotežu

Glumac Tom Hanks i njegova supruga, glumica Rita Wilson sinoć su večerali u restoranu u New Yorku. Nakon večere par se uputio prema automobilu, a fotografi i obožavatelji su nahrupili na njih. U naguravanju na putu do automobila glumčeva supruga se spotakla i zamalo pala, a inače staloženi Hanks imao je burnu reakciju na događaj.

- Moja žena! Odj*bite! Moju ženu ćete prevrnuti! - urlao je slavni oskarovac. Naime, grupa ljudi koja se stvorila oko njih nije posustajala, a jedan se čovjek sudario s Wilson te je zbog toga ona izgubila ravnotežu na trenutak.

- Prekinite! - viknula je Wilson prema čovjeku i digla ruke u zrak. Tom je prvo otišao provjeriti je li njegova supruga u redu,a zatim se okrenuo prema gomili i ljutito ih upozorio da se udalje od njegove supruge.

Nakon toga par je otrčao do automobila, a nespretni obožavatelj se ispričao, no supružnici ili ga nisu čuli ili mu nisu htjeli odgovoriti.

Footage of Tom Hanks last night, dealing with some overbearing fans👇



Imagine pissing off Tom f*cking Hanks! I would never forgive myself 😂 pic.twitter.com/Mh5oCLBqPs