Poznata pjevačica postala je najmlađa američka milijarderka: 'Nikad nisam mislila da ću zaraditi ovoliko novca'

Pjevačica Rihanna službeno je prestigla reality zvijezdu Kim Kardashian u zaradi i time postala najmlađa američka milijarderka u dobi od samo 34 godine, prema Forbesovoj listi. Naime, bogatstvo glazbenice iznosi 1,7 milijardi dolara, a to je ostvarila radeći u nekoliko industrija. Osim bavljenja glazbom, pjevačica je i poduzetnica. Rihanna je suvlasnica tvrtke s francuskim luksuznim trgovcem, a pokrenula je i svoju make up liniju. Fenty Beauty, koji je zaludio žene diljem svijeta make-upom, ostvario je više od 550 milijuna dolara prihoda u 2020. godini.

Također, ima i 30 posto udjela u Savage x Fenty, liniji donjeg rublja koja je u veljači 2021. prikupila novac procijenjen na milijardu dolara.

Dodajmo da je glazbenica s Barbadosa već nekoliko puta naglašavala da joj novac nije glavni cilj i da je bogatstvo neće spriječiti da radi.

- Nikad nisam mislila da ću zaraditi ovoliko novca, koliko god da novaca zaradim to me neće spriječiti da prestanem raditi - kazala je 2019. za The New York Times. Uspješna glazbenica koja je primila nekoliko nagrada, uključujući World Music Awards za najprodavaniju pop žensku izvođačicu i najbolju žensku soul R&B izvođačicu, kao i American Music Award za najbolju pop žensku izvođačicu, ove se godine ostvarila i u ulozi majke. Naime, od milja zvana RiRi u svibnju je rodila dječaka čiji je otac reper ASAP Rocky.

VIDEO Pukla ljubav poznatog para: Nika Turković i Matija Cvek prekinuli dugogodišnju vezu